Milanović u Brezovici: Kolinda? Nikad nije ni bila ovdje, ili je?

U šumi Brezovica i ove se godine održava središnje obilježavanje Dana antifašističke borbe, u spomen na 22. lipnja 1941., kada je osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda označilo početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj.

Uživo iz Brezovice: Počelo obilježavanje Dana antifašističkoj borbe Repoeter: Ivana Kovačić Objavljuje 24sata Politiko u Subota, 22. lipnja 2019.

Taj odred bio je ujedno i prva antihitlerovska postrojba u okupiranoj Europi.

Na početku središnje svečanosti okupljenima se obratio predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.

- Da nije bilo antifašističke borbe mi ne bismo imali što braniti, a u Domovinskom ratu branili smo i obranili Republiku Hrvatsku. U Brezovici kod Siska prije 78 godina formiran je Prvi partizanski odred koji je rasplamsao plamen ustanka. Ne smijemo zatvarati oči pred onim što se događa oko nas - rekao je Habulin izražavajući zabrinutost zbog "malih pomaka" u Hrvatskoj kada je riječ o percepciji antifašizma.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Deseti put sam ovdje i drago mi je, nisam bio nekoliko godina. 1941. su ovdje bili naši dečki i cure, i 1991. su isto bili naši dečki i cure. Ovo je povratak u javni život. Kalendar je takav, na neki način se potrefilo i drago mi je da sam ovdje nakon nekoliko godina. Predsjednica? Pa ona nije nikad ni dolazila ovdje. Ipak je? Možda griješim. Ne znam zašto danas nije ovdje - istaknuo je predsjednički kandidat Zoran Milanović, a prenosi N1.

Izjavu je pred okupljenima dao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

- Svi koji su se digli protiv tog zla, svi koji su imali hrabrosti ja im odajem počast. Hrvatska je tih godina pokazala veliko srce. Dala velik doprinos, mali smo, ali dali smo velik doprinos. Važno je reći da je Hrvatska kao država svoj stav prema antifašizmu iskazala je izvornim osnovama ustava. Najviši akt jedne države afirmira antifašizam i negira što je bila u NDH. Ljudi različito razmišljaju danas i radi toga neće završiti u postupcima. Antifašizam je svjetla točka naše povijesti za razliku što je bila NDH koja u sebi utemeljuje zlo gdje su ljudi stradavali zbog svoje nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti što ja osuđujem. Ne razumijem one koji danas zazivaju neko drugo vrijeme. Međutim, demokratska smo zemlja i jedino širenjem istine i tolerancije možemo protiv takvih djelovati. Antifašizam je u korijenima RH i to treba njegovati. To naše generacije znaju, a novim generacijama taj duh treba usadit. 90-ih godina dokazali smo hrabrost hrvatskog naroda. Tada su se hrvatski branitelji digli i sačuvali RH. Dio tog pokreta bili su i antifašisti. Naš prvi predsjednik bio je antifašist. Povijest će neko tumačiti ovako ili onako, ali važan je službeni stav države koji je jedina istina. Povijest Hrvatske je složena, tešku ju je tumačiti. Poruka onima koji žele krivo tumačiti povijest je da to neće proći. Članica smo NATO-a, Europske unije, smanjuje se broj nezaposlenih - rekao Bošnjaković.

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček komentirala je nedolazak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je rekao da nije dobio pozivnicu.

- Isprike predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da nije dobio poziv i da stoga neće doći isto je kao kada dijete kaže da je napisalo zadaću, ali da mu je pas pojeo. A što drugo očekivati od Vlade koja se u cijelom svom mandatu nije suprotstavila svim različitim oblicima fašizma koji se događaju, bilo da se radi o napadu na nekoga tko prosvjeduje ili pripadnika neke manjine i sl. Vjerujem da će na sljedećim izborima građani znati prepoznati snage dobra naspram ovih snaga koje zatvaraju oči nad galopirajućem fašizmu koji raste - rekla je, a prenosi Večernji list.

Svečanost se ove godine održava bez državnih čelnika koji su poslali svoje izaslanike. Među nazočnima su bivši predsjednici republike Ivo Josipović i Stjepan Mesić, bivši SDP-ov premijer i predsjednik Zoran Milanović, koji su pozdravljeni burnim pljeskom.

Obilježavanje u Brezovici tradicionalno organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija.

Prvi sisački partizanski odred od 77 boraca osnovali su pripadnici Komunističke partije u Sisku, na dan kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez. Od prvih dana sisački je odred izvodio diverzije, osobito na željeznici. Predvodili su ga zapovjednik Vlado Janjić-Capo i komesar Marijan Cvetković, a njegov pripadnik bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Dan antifašističke borbe obilježava se na dan 22. lipnja od stjecanja neovisnosti Republike Hrvatske.

Tema: Hrvatska