Dan D za europske autokrate: Zašto Vučića muči Beograd, a Orbanu ni pobjeda ne daje mir?

Nedjelja je stigla, a to za naše dvije susjedne zemlje znače izbori. U Srbiji se održavaju predsjednički, parlamentarni, ali i lokalni izbori, dok u Mađarskoj Viktora Orbana očekuju nikad neizvjesniji izbori. Obojicu povezuje isti nazivnik - autokratski stil vladanja.

Krenimo sa Srbijom. Aktualni populistički predsjednik Aleksandar Vučić, po svemu sudeći, osvojit će još jedan mandat na čelu te nam susjedne zemlje. Njegove su slike na reklamnim panoima i zidovima zgrada, snimke njegovih govora objavljuju se na društvenim mrežama i u televizijskim emisijama. Na nekim TV kanalima, koji se povezuju s Vučićevom vladom, takve se snimke vrte neprestano.

Na svim naslovnicama prorežimskih tabloida nalaze se i Vučićeve predizborne reklame sa sloganom: "Mir. Stabilnost. Vučić" i brojem šest pod kojim će se na izbornom listiću nalaziti Vučićevo ime. Uz to, Vučić, koji sa svojom strankom - Srpskom naprednom strankom (SNS), drma Srbijom već deset godina, odlučio je usred kampanje podijeliti po 100 eura državnog novca. No ni Vučiću nije svejedno.

Mora pobijediti u prvom krugu i osvojiti Beograd

Naime, najveći udarac bilo bi mu to da ne dobije predsjedničke izbore u prvom krugu. Drugi krug predsjedničkih izbora uzdrmao bi temelje njegove desetogodišnje vladavine u Srbiji. No njemu izbori za predsjednika nisu najveći problem. Muku muči s parlamentarnim i dijelom lokalnih izbora. Prema anketama za parlament, Vučićeva stranka sa svojim partnerima ne bi imala stabilnu većinu, to bi bio ozbiljan udarac.

Što se tiče lokalnih izbora, najviše mu se klima prijestolnica Beograd. Za kandidata je postavio bivšeg rivala, a sad vrlo bliskog suradnika Aleksandra Šapića, inače bivšeg vaterpolskog prvaka, koji je zbog tog transfera izgubio glasove koje je dobivao upravo zbog činjenice da nije bio uz Vučića. Na tim izborima široka oporbena koalicija kandidirala je sveučilišnog profesora i diplomata Vladetu Jankovića, koji ima ozbiljne izglede sjesti u fotelju prvog čovjeka Beograda.

Taj ishod zasigurno bi doveo do početka kraja Vučićeve vladavine. Zato je Vučić radio ono što najbolje zna. Huška i utjeruje strah svojim građanima ne bi li zadržao glasače i upozorio ih na opasnost promjene vlasti. Njegovi ga kritičari optužuju i za sve izraženiju autokraciju, posebno kada je riječ o ušutkavanju onih koji se s njim ne slažu. Te tvrdnje potkrepljuje izvješće neprofitne američke organizacije Freedom House iz 2021., prema kojem “Srpska napredna stranka stalno krši politička prava i građanske slobode, vrši pritisak na nezavisne medije, političku oporbu i organizacije civilnog društva”. Koliko su u panici pokazuje činjenica da je Vučićev pule, ministar MUP-a, izašao u javnost s dramatičnim "otkrićima" da se spremaju neredi i krađa na izborima.

To je njihov modus operandi pa su znali i prije, kad su ih drmale afere, u javnost izaći s bizarnim stvarima. Zadnji put su kazali da se sprema atentat na Vučića, ali od toga nije bilo ništa. Bizarnost je išla toliko daleko da je Vučić organizirao i predizborne spotove u kojima iskače iz frižidera. Nakon što je to učinio u predizbornom spotu, iz frižidera je izašao na gostovanju u emisiji. I zatim voditeljici poklonio teglu kiselih krastavaca.

Vučić svoju kampanju temelji na velikom ekonomskog procvatu Srbije te uvjeravanjem da je ta zemlja pod njegovom vladavinom doživjela renesansu i postala najbrže rastuća ekonomija u Europi. No i to je jedna šarena laž. Također, Vučić voli naglašavati da postaju jači od Hrvatske te stalno napada hrvatske medije da ga imaju 'na piku' upravo zbog toga. No, prema ukupnom nominalnom BDP-u, Srbija, unatoč tome što ima tri milijuna ljudi više od Hrvatske, nema veće gospodarstvo.

Prema podacima MMF-a, ukupni nominalni BDP Hrvatske 2021. iznosi 63.4 milijarde dolara, a Srbije 60.67 milijardi dolara. Također, prema podacima MMF-a, BDP po stanovniku (PPP) u Hrvatskoj za 2021. iznosi 31.100 dolara, a Srbije 21.240 dolara. Nadalje, s obzirom na broj stanovnika, Srbija manje izvozi nego Hrvatska, a dohodak kućanstva u Hrvatskoj je dvostruko veći nego u Srbiji.

Orban je u velikoj panici

Što se tiče Mađarske, premijera Viktora Orbana u nedjelju čekaju najteži izbori otkada je prije 12 godina preuzeo vlast. Očekuje se da će on i njegov Mađarski građanski savez (Fidesz) ipak sačuvati vlast premda vjerojatno više neće imati dvotrećinsku većinu u parlamentu. Vladajućoj stranci Fideszu prvi put u 12 godina oporba će se suprotstaviti ujedinjena.

Viktor Orban je 1980-ih bio sve samo ne desno orijentirani autokrat. Njegove kolege sa sveučilišta u Budimpešti osnovali su organizaciju poznatu kao Savez mladih demokrata ili Fidesz, liberalno orijentirani pokret. Postao je popularan nakon što je na Trgu heroja održao govor za vrijeme pada komunističkog režima. Od ranih 1990-tih prešao je put od liberalnog političara do populističkog radikalno-desnog lidera. Orban nakon desetljeća vladavine kontrolira cijelu državnu upravu zemlje, većinu pravosuđa, ali i medija. No upravo zbog toga i raširenog klijentelizma i korupcije se protiv Orbana ujedinila do sad rascjepkana oporba.

Ankete predviđaju tijesnu utrku između Fidesza i šest stranaka ujedinjene oporbe, od socijalista, preko liberala i zelenih, do Jobbika, bivše krajnje desnice, a sada stranke desnog centra, pod vodstvom političara Petera Marki-Zaya, gradonačelnika Hódmezővásárhelyja, grada na jugoistoku zemlje. Vjeruje se da im konzervativni kandidat daje veću širinu i da bi Marki-Zay mogao na oporbenu stranu privući neke nezadovoljne pristaše Fidesza koji ne bi inače glasali za ljevicu, kao i neodlučne birače. No jedno je i u Mađarskoj sigurno. Kampanja nije bila poštena i jednaka jer je Orban imao puno lakši pristup medijima i javnosti od oporbe, prvenstveno zbog pozicija moći, ali i više novca.

Izborna kampanja se temeljila na pitanjima kao što su migranti, LGTB zajednice, ali i odnosi s EU, ali nakon izbijanja rata, fokus su postali odnosi Mađarske s Rusijom te EU. Međutim, oporba nije uspjela kapitalizirati taj sukob, a Orban je uspio zadržati malu prednost. Osudio je rusku agresiju, primio je i izbjeglice, ali je zabranio slanje oružja u Ukrajinu te napao oporbu da bi slali Mađare da ginu u ratu koji nije njihov. Oporba ga kritizira da Orban bira Rusiju zbog svoje sebičnosti te da je povećao energetsku ovisnost Mađarske o Rusiji.

Oporba računa i na veliki broj neodlučnih birača, koji će biti odlučujući za pobjedu. Orban je zbog svega cijene šećera, pšeničnog brašna, suncokretovog ulja, svinjskog buta, pilećih prsa i mlijeka s 2,8 posto masti zamrznuo na razini koju su dosegnule sredinom listopada prošle godine. Odluka o zamrzavanju je na snazi tri mjeseca, samo da prođu izbori. Jer, tvrde tamošnji analitičari, to je stanje neizdrživo. Osim toga, Orban je zamrznuo i cijene goriva.

Prema anketama, Orban sigurno gubi dvotrećinsku većinu, a to bi značilo da ne bi mogao donositi odluke kako je do sad navikao i vjerojatno bi došlo do manjih promjena. Ukoliko bi Orban izgubio vlast to bi promijenilo Mađarsku u potpunosti. Oporba bi sigurno ukinula neke od najkontroverznijih Orbanovih politika i sklopila mir s Europskom unijom. No imaju problem. Široka je i pitanje je bi li se mogli održati na vlasti oko svih pitanja.

