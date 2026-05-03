Dan kad je Kosta ubio 9 djece i zaštitara nitko neće zaboraviti: 'Teško nam je ovdje prolaziti'

Program na svim televizijama u Srbiji danas je prekinut točno u 8.41 uz poruku: "3. i 4. maj - Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo." Tako su obilježili treću godišnjicu velike tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je 13-godišnji Kosta K. krenuo u krvavi pohod i ubio devetero djece i školskog zaštitara. Tri godine nakon jednog od najtežih zločina u novijoj povijesti regije, Beograd se prisjeća žrtava masakra pa je grad i ove godine obilježio godišnjicu nizom komemorativnih događanja, a središte je postala Ulica kralja Milutina, gdje se nalazi škola.

Taj dio grada pretvoren je u "prostor tišine", otvoren za građane od jutarnjih sati, koji su imali priliku upisati se u knjigu sjećanja, zapaliti svijeće i položiti cvijeće, javljaju srpski mediji.

Programi su tijekom dana održavani i na Tašmajdanu. Na malom Tašmajdanu organizirane su likovne radionice pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina", dok je na velikom Tašmajdanu, kod spomenika Desanka Maksimović, postavljen "Prostor sjećanja" s umjetničkim sadržajem posvećenim ubijenim učenicima i školskom zaštitaru. Završna komemoracija predviđena je u večernjim satima. Dio građana okupio se i ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gdje su studenti organizirali 16 minuta tišine, nakon čega je uslijedila šetnja do škole. Istovremeno su učenici i građani blokirali promet u Bulevaru kralja Aleksandra, također odajući počast žrtvama.

Kobnog jutra 3. svibnja 2023. godine učenik sedmog razreda Kosta.K ušao je u školu s pištoljem koji je uzeo iz kuće, a koji je bio registriran na njegova oca te ubio devetero učenika i zaštitara Dragana Vlahovića, dok je ranjeno još šest osoba, među njima pet učenika i jedna nastavnica. Motiv zločina do danas nije u potpunosti razjašnjen.

S obzirom na to da je u trenutku napada imao manje od 14 godina, Kosta ne može kazneno odgovarati. Sudski postupak vodi se protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane K., koje se tereti za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta, dok se oca dodatno optužuje da je sina učio rukovati oružjem. Prvostupanjskom presudom otac je bio osuđen na 14 i pol godina zatvora, a majka na tri godine, no sud u Beogradu ukinuo je dio presude i predmet vratio na ponovno suđenje, uz obrazloženje da su u postupku utvrđene bitne povrede i nejasnoće.

Ognjen Božović odvjetnik je koji zastupa obitelji djece koju je maloljetnik ubio u svom krvavom pohodu 3. svibnja 2023. godine.

Prije godinu i pol posjetili smo Beograd i našli se s njim u njegovoj odvjetničkoj kancelariji. Vidno potresen, govorio je o najmučnijem slučaju s kojim se susreo u dugogodišnjem radu. No ne samo on. S takvim se slučajem nisu susreli ni njegove kolege odvjetnici ne samo iz Srbije, nego iz Hrvatske kao i svih ostalih zemalja u regiji. Slučaj da je maloljetnik počinio masovno ubojstvo i to u školi, mjestu koje bi trebalo učenicima jamčiti sigurnost, neviđen je na ovim prostorima i do dan danas ledi krv u žilama te i dalje sve ostavlja u šoku i nevjerici.

Odmah nam je dao do znanja da o iskazu dječaka koji je ubio 9 učenika i zaštitara škole kao i ostatku stvari iz sudnice ne može govoriti jer je suđenje zatvoreno za javnost.

Na pitanje je li njegovo svjedočenje ikako rasvijetlilo motive monstruoznog čina kojeg je počinio, odvjetnik Božović odgovara nam kako je njegovo ispitivanje išlo u tom pravcu.

Plače cijela sudnica...

Pitamo ga je li ga svjedočenje maloljetnika koji je počinio masakr u školi, šokiralo.

- Prava riječ je ta da je bilo strašno vidjeti dječaka koji je ubio 10 ljudi kako stoji dva metra od vas. Strašno je to suočavanje. Vi vidite nekoga tko je pobio djecu. A on sam je dijete. To je toliko nadrealna scena. Kao da radite reality check je li to uopće stvarno. Obuzima vas osjećaj jeze, koja vam prolazi kroz čitavo tijelo dok prisustvujete tome, njemu samom i onome što priča. Način na koji iznosi izlaganje... Ma sve skupa je najstrašnije iskustvo u sudnici koje sam ikad imao u 19 godina koliko radim. Znate, u parničnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja i koje je otvoreno za javnost plače vam cijela sudnica. Od obitelji žrtava, sudaca, sudskih zapisničara, odvjetnika, javnosti. Ja sam nakon iskaza maloljetnog ubojice pričao s ostalim odvjetnicima. Svi su jedinstveni u stavu da je ovo ročište na kojemu je on bio, bilo potpuno uznemirujuće i jezivo - kazao nam je odvjetnik Božović.

Otkrio nam je i svoja očekivanja te naveo da mu otac može dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 12, a majka pet godina.

Na pitanje jesu li roditelji ubijene djece dobili neke odgovore u njegovom iskazu, rekao je kako nije siguran. No dodao je i kako nije siguran u to da postoje odgovori koji bi ih zadovoljili.

Odgovarajući nam na pitanje jesu li obitelji žrtava mogli postavljati pitanja dječaku koji je ubio njihovu djecu, rekao je da svi sudionici mogu postaviti pitanja.

Suđenje je zatvoreno za javnost, no obitelji su htjele da bude otvoreno, a isto smatra i on sam.

- Suđenje je trebalo biti otvoreno za javnost. Javno zagovaramo takav stav. No sud je bio protiv toga. Razumijem da to nije bila laka odluka za sud. Imamo slučaj kakav nikad ranije nije bio vođen, a ovaj predmet prekoračuje granice onog što se roditeljima stavlja na teret kao krivično djelo. Mislim da je važno za cjelokupno naše društvo i za regiju da se razumije kako je do toga došlo. Da svi možemo izvući pouke i da radimo na tome da se tako nešto nikad i nikome ne dogodi. U tom smislu ovaj postupak nije važan samo s pravničkog stanovišta već i za psihologe, sociologe, profesore, povjesničare i cjelokupan sistem. S druge strane smatram da treba da se ogoli zlo koje se dogodilo. Ali mogu razumjeti bojazan suda i potrebu da zaštiti drugu djecu jer vi ovdje nemate samo ubijene već i ranjene, preživjele, njihovu braću i sestre. Puno maloljetnika na koje se postupak posredno ili neposredno odnosi - ističe odvjetnik Božović.

S obzirom da ubojica nije imao ni 14 godina kad je ubio 10 osoba od kojih su devet bila maloljetna djeca, njemu se ne može suditi te ne podliježe kaznenoj odgovornosti. Otkako je počinio masakr nalazi se na psihijatriji.

- Ne možemo pričati o njegovom medicinskom stanju. Ni sud ni doktori ne mogu otkrivati takve stvari. U budućnosti vidim da će mu se utvrđivati postoje li kod njega psihički poremećaji i mentalne smetnje i spram toga se pristupa liječenju. Hoće li biti moguća bilo kakva reintegracija u društvu nisam siguran. Ne mogu zamisliti nijednog doktora koji će potpisati da nije opasan po druge - ističe odvjetnik Božović.

Mislim da država, navodi Božović, treba sistemski riješiti pitanje kad maloljetna djeca koja nisu krivično-pravno odgovorna, a počine krivična djela, posebno za ovakve zločine, bilo kroz ustanovu ili posebne programe.

- Mora postojati jasan odgovor države što i kako raditi u takvim situacijama. Sve što se događa s nekim djetetom polazi iz obitelji i kućnog odgoja. Potom kad dijete krene u školu, i škola jednako tako ona preuzima dio odgoja. To prate i druge stvari. Zdravstvo mora uočavati simptome i signale koji su opasni. Činjenica je da sve ustanove imaju premalo kapaciteta. Pa vidite, liječnik ima 30 sekundi da vas pregleda. Previše je posla, a premalo kapaciteta. U ovom se slučaju moralo prepoznati da on ima problema. Ili zato jer roditelji nisu vodili računa ili su zanemarivali signale i simptome - naglasio je odvjetnik Božović, dodajući kako "na kraju dana shvatite da svi žele da se ništa nije dogodilo, no svi trebamo raditi na podizanju svijesti da zajedno izgradimo bolje društvo".

Prilikom posjeta Beogradu krenuli smo prema OŠ Ribnikar, a vozeći se u taksiju, sam taksist nam je rekao da mu je teško uopće tamo prolaziti.

- Izbjegavam ovaj dio grada, nikad ne idem kraj ove škole, osim kad sam prisiljen zbog posla. Mučno mi je - govori nam taksist dok nas vozi prema mjestu nezapamćenoga krvoprolića.

Isto je za 24sata rekla i Jasmina Nikolić, direktorica Viktimološkog društva, koja je ujedno članica multidisciplinarnog tima za uspostavljanje memorijalnog centra u znak sjećanja na žrtve masovnog ubojstva.

- Uopće ne mogu ići u tu ulicu. Niti u taj kraj grada. Nedavno sam morala ići u hotel koji se nalazi nedaleko od škole. Grozno mi je bilo, ne mogu uopće opisati taj osjećaj. Brojni su roditelji nakon 3. svibnja ispisali svoju djecu iz te škole. Potpuno ih razumijem. Ja bih učinila isto. Užasno je teško - kaže nam Jasmina Nikolić.

Na putu 13-godišnjem ubojici našle su se dvije djevojčice iz petog razreda, koje su tog dana bile dežurne. Lišio ih je života i nastavio ubijati. Ušao je u svoj razred, u kojem su sjedila djeca, koja su se tog dana posebno bila uredila jer su trebala imati godišnje fotografiranje s razredom. Još sedmero djece je ubio, a isto toliko ih je, uključujući profesoricu, teško ranio.

Ovakav nezapamćeni masakr, iza kojeg je stajao maloljetni ubojica, zauvijek će ostati zabilježen ne samo u Srbiji nego i u cijelog regiji.

Na prvu godišnjicu tog nezapamćenog masakra postavljena je instalacija sastavljena od više dijelova. Tu su plavi metalni stupovi koji se spajaju sa školom, a na svakom je ime žrtve. U tom se dijelu pale svijeće, ondje je i crveni zid napravljen u obliku niza slomljenih olovaka, ondje su i fotografije ubijene djece i domara, ispred kojih je sve puno cvijeća. Na jednom zidu su ispisani stihovi Branka Miljkovića iz pjesme "Tjentište".

"I neka bude kraj i početak

sveta koji će imati njihovo ime i naše ruke

ovde gde je istorija progovorila na sav glas

ovde gde ostaviše svoju krv da svetli"

- Stupovi se nazivaju veo. Crveni zid sastoji se od crvenih olovaka koje imaju slomljena srca (op.a. grafit). Posađen je i red tisa koji bi trebao biti štit tom prostoru. Na jednom dijelu su fotografije djece i portira, a na drugom stih Branka Miljkovića. Arhitekti koji su članovi multidisciplinarnog tima sve su ovo osmislili. O svakom detalju razgovarali su s roditeljima. Oni su davali svoje ideje i njihove su želje i volju najviše poštovali. Instalaciju smo postavili na taj glavni ulaz, gdje su djeca prije ulazila u školu. On se više ne koristi - opisala nam je Jasmina Nikolić.

U školi su nastavu počeli održavati samo tjedan dana nakon što je 13-godišnji dječak počinio masakr. Odraslima je i danas teško prolaziti ulicom, pa je nezamislivo kako je uopće bilo djeci, roditeljima i nastavnicima vratiti se u tu istu zgradu u kojoj je počinjen monstruozni čin u kojem je izgubljeno deset života, a brojni ostali životi zauvijek su ostali zarobljeni u ogromnoj tuzi i boli.

Ovo joj je, kaže nam, najteži slučaj u karijeri.

- I prije su bila masovna ubojstva, no ovo je najteži slučaj jer je ubojica dijete koje je počinilo ubojstva u školskoj ustanovi, koja treba biti daleko od nasilja, te je ondje ubio devetero učenika i čuvara. Bilo je i sedmero ranjenih. Jedan je dječak ostao nepokretan i liječi se u inozemstvu. Nastavnica povijesti teško je ranjena i prošla je više operacija. Oni su najteže ranjeni. Ovo svjedočenje dječaka ubojice vratilo je obitelji žrtava u sve te događaje. Prvi put su mogli čuti maloljetnog ubojicu kako govori. Novinari trebaju biti oprezni pri izvještavanju jer sve toliko pogađa žrtve. Ovdje ima puno žrtava. Obitelji, žrtava koje su imali sve braću i sestre. Sjetimo se koliko to utječe na njih i sekundarno ih viktimizira. Svatko se nosi sa svojom boli na različite načine. Ne mogu naći utjehu ni u čemu. Međutim, oni daju sve od sebe da nastave život, da koliko mogu daju od sebe da se tako nešto ne ponovi. Da sjećanje na nevine žrtve ne zamre. To su sve bila nevina djeca koja su kao i svaki dan prije toga krenula u školu. Sredili su se. Trebali su imati razredno slikanje. Obiteljima žrtava važno je da to sjećanje na djecu ostane zauvijek, rekli su da se takvo nešto ne smije ponoviti nigdje na svijetu. Ovo je poziv za sve da, ako primijete promjene u nečijem ponašanju, reagiraju. Okolina treba ta reagirati na vrijeme - izjavila je na kraju razgovora za 24sata Jasmina Nikolić, direktorica Viktimološkog društava Srbije.