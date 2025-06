Dan kada je mali crveni 'Fićo' ušao u legendu: Zbog njega je i Irac došao braniti Hrvatsku

Vlasnik crvenog 'Fiće' Branko Breškić (31) te je vrele lipanjske večeri mislio da će njegov auto možda zaustaviti tenk. Nije mislio da će ga nemilosrdno 'zdrobiti' i da od njegovog limenog ljubimca neće ostati ostati baš ništa. Snimka "drobljenja" malog 'Fiće' na današnji dan 1991. godine obišla je svijet, a 'Fićo' crvene boje ubrzo je ušao u legendu i kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.

Postao je simbol otpora.Branko Breškić iz Višnjevca nešto ranije bio je na benzinskoj crpki i točio gorivo. Nije mu palo na pamet da će to biti posljednji 'tank' u 'Fići'. Uskoro su se on i svi ostali Osječani zatekli na cesti šokirani gledajući demonstraciju sile golemih tenkova koji su se kroz Osijek Vukovarskom ulicom kretali u smjeru zapada. Bez razmišljanja Branko je krenuo s benzinske za kolonom tenkova. Po tvrdnjama očevidaca neustrašivi Branko je s prijateljem pretekao kolonu tenkova i na sigurnoj udaljenosti iskočio iz auta napravivši tako prepreku tenkovima.

Na današnji dan 1991. tenk JNA zdrobio je 'crvenog fiću' u Osijeku | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

No to ih nije zaustavilo. U tenku T-55 je bio Josip Ilić, Hrvat iz jednog mjesta kraj Županje, a u Osijeku služio vojni rok. Mladić je samo izvršavao naredbu. Zapovjednik mu je u leđa uperio pištolj i zaderao se 'Po gasu!'. Ilić nije imao druge mogućnosti nego uništiti crvenog 'mališana'. Branko je uskoro postao hrvatski branitelj, nekoliko puta je ranjen no rat je preživio. Nastradao je 2001. u prometnoj nesreći. Ilić je poslije pobjegao iz JNA. Zanimljivo je da su se Branko Breškić i Josip Ilić kasnije imali priliku upoznati, a susreli su se upravo na mjestu gdje je tenk zdrobio taj maleni automobil. Sprijateljili su se, ali ni tenkist nije dugo poživio. Umro je 2010. godine, u 38. godini.

Na današnji dan 1991. tenk JNA zdrobio je 'crvenog fiću' u Osijeku | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

'Crveni fićo' je 2011. dobio spomenik u Osijeku koji trajno podsjeća na taj događaj koji simbolizira odlučnost i otpor malog hrvatskog čovjeka prema sili i agresiji. 'Fićo gazi tenka!' ili 'Crveni fićo' umjetnička je instalacija u Osijeku. Simbolično prikazuje hrvatsku pobjedu nad tzv. JNA i srpskim agresorom. Kad je Thomas 'Irac' Crowley na televiziji vidio snimku kako tenk JNA gazi crvenog Fiću odmah je spakirao stvari i došao u Hrvatsku, zemlju u kojoj je te 1991. započelo krvoproliće.Tu je proveo cijeli rat, borio se na svim bojištima, ratnike obučavao taktici i mnogim ratnim vještinama. Hrvatsku je jako zavolio, poginuo je 10. lipnja 1995. godine te je pokopan u Splitu.