'Dan kada se moramo podsjetiti koliko su važni zajedništvo i ljubav prema domovini'

Uoči središnjeg obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu u srijedu su gradonačelnici i saborski zastupnici istaknuli važnost zajedništva, očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i dostojanstvenog obilježavanja Dana pobjede.

Gradonačelnik Koprivnice i zastupnik u Hrvatskome saboru Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su žrtvovali zdravlje i živote kako bi Hrvatska danas mogla slaviti pobjedu te istaknuo da Dan pobjede treba biti podsjetnik na važnost zajedništva i ljubavi prema domovini.

"Ovo je dan kada se svi moramo podsjetiti koliko su važni zajedništvo i ljubav prema domovini. To ne bismo trebali činiti samo kada smo ovdje, nego svakoga dana, jer jedino tako možemo graditi bolje, pravednije i odgovornije društvo nego što je ono danas", rekao je Jakšić.

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić svim je građanima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO Oluja te rekao da je grad spreman za obilježavanje.

Na pitanje o manjem broju okupljenih posljednjih godina rekao je da ne želi procjenjivati broj posjetitelja te da je važnije da obilježavanje bude dostojanstveno nego koliko se ljudi okupi, osobito uz sve zahtjevnije vremenske uvjete.

"Nikada nisam licitirao brojem posjetitelja i mislim da je to vrlo nezahvalno. Ovo nije okrugla obljetnica i nismo očekivali brojke poput 100 tisuća ljudi, ali sam vrlo zadovoljan odazivom", rekao je Ćaćić.

Dodao je kako su izložba vojne opreme i naoružanja te gradske ulice već tijekom jutra bile dobro posjećene te da očekuje još veći broj posjetitelja tijekom dana.

Saborski zastupnik Ivan Račan rekao je kako je Dan pobjede trajni podsjetnik na završetak Domovinskog rata i sve što su građani tijekom njega prošli.

Upitan podsjeća li ga taj dan na njegova oca, kazao je da je na njega pomislio dolazeći u Knin, ali da ga Dan pobjede ponajprije podsjeća na sve koji su tijekom Domovinskog rata podnijeli teret i žrtvu.

"Ovaj me dan prije svega podsjeća na sve ono što smo zajedno prošli tijekom Domovinskog rata. Svatko je na svoj način nosio njegov teret, kroz različita odricanja. Najveći teret podnijeli su oni koji su izgubili svoje živote i oni koji su izravno sudjelovali u ratu. No, rat je ostavio trag na svima koji smo ga proživjeli i svatko ga pamti na svoj način", poručio je.

Predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda Lav rekao je kako Dan pobjede u njemu budi ponos i emocije koje su prisutne svakodnevno te istaknuo da se veterani redovito okupljaju i njeguju uspomenu na Domovinski rat.

Kazao je kako je dobro da se Oluja posljednjih godina obilježava i u drugim dijelovima Hrvatske, dok manji broj ljudi u Kninu dijelom pripisuje visokim temperaturama i činjenici da je braniteljska populacija sve starija.

Govoreći o razdoblju od završetka rata do danas, Lapenda Lav rekao je da su Hrvatska i njezina vojska ostvarile velik napredak te naglasio da je stvaranje vlastite države bilo tisućljetni san hrvatskog naroda.

(Hina) xlvuj yln