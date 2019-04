Dan nakon katastrofe, Filipine ponovo pogodio razorni potres

Filipine je u utorak ujutro pogodio i drugi potres magnitude 6,1. Poginulo je najmanje osmero ljudi u gradu Bodega, javlja CNN.

U prvom potresu magnitude 6,3 koji je Filipine pogodio u ponedjeljak ujutro urušile su se dvije zgrade i poginulo je najmanje petero ljudi.

- Sedmero ljudi je ozlijeđeno na Clark Internation Airport Corporation aerodromu. U aerodromskoj čekaonici urušio se plafon - rekao je Jaime Melo, direktor aerodroma. Dodao je da su odgodili stotine letova.

JUST IN: Another powerful earthquake strikes the Philippines https://t.co/35UACK3mFt pic.twitter.com/hlzH275BnR

U jakom potresu bazen na vrhu jednog nebodera u Manili se potpuno izlio preko ruba zgrade. Snimka tog događaja ubrzo je postala viralna.

Pripadnici lokalnih hitnih službi ističu da su neke građane morali izvlačiti iz ruševina u Manili. Akciju je otežavala činjenica da je zbog snažnog potresa nestalo struje u većini grada.

ANOTHER strong #earthquake in the #Philippines this time further south in Samar - M6.6 at depth of around 80km per USGS - image via QuakeFeed app pic.twitter.com/09orp5Fqj0