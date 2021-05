Nakon što su od studenog zatvoreni ugostiteljski objekti i kulturne ustanove, Austrijske vlasti odlučile su s današnjim danom popustiti mjere i ponovno ih otvoriti.

Osim toga, ustrijsko ministarstvo zdravstva u ponedjeljak kasno navečer je objavilo novu odredbu za ulazak putnika u Austriju, ukinuvši za mnoge zemlje do sada obveznu 10-dnevnu karantenu. Kako se ističe, dosadašnju odredbu o 10-dnevnoj samoizolaciji zamijeniti će od srijede 19. svibnja nova odredba za ulazak u Austriju prema kojoj putnici na austrijskom graničnom prijelazu trebaju predočiti obvezni dokaz o cijepljenju (od prvog cijepljenja mora proći najmanje 22 dana), ozdravljenju (potvrdu da su preboljeli Covid-19 u proteklih šest mjeseci) ili svježi negativni PCR test ne stariji od 72 sata ili negativni antigen test ne stariji od 48 sati.

Austrija je za putnike iz „rizičnih“ zemalja, unatoč visoke vrijednosti incidencije, u koje je uvrštena i Hrvatska, također popustila uvjete ulaska u zemlju. Od srijede, 19. svibnja ukida se karantena za cijepljene osobe (od prvog cijepljenja mora proći najmanje 22 dana) i one koje su preboljele zarazu Covid-19 u proteklih šest mjeseci. Ta privilegija se ne odnosi na testirane osobe, bez obzira na negativan test, i one, kao i do sada, moraju i nadalje u obveznu 10-dnevnu karantenu, koju mogu prekinuti nakon pet dana (dan ulaska u zemlju računa se kao nulti dan), negativnim PCR ili antigen testom. Svi putnici bez obzira na jedan od tri navedena statusa moraju pri ulasku u Austriju obvezno predočiti dokaza o cijepljenju, ozdravljenju ili testiranju na njemačkom ili engleskom jeziku.

Dobre vijesti stižu i iz Francuske gdje se danas također popuštaju mjere ograničenje uvedene zbog pandemije.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je u subotu na Twitteru da je 20 milijuna ljudi u Francuskoj dobilo barem jednu dozu cjepiva protiv covida-19.

Ukupno je 20,086.792 ljudi dobilo jednu dozu cjepiva, a 8,805.345 dvije doze.

Francuska vlada postavila je za cilj da do polovice svibnja 20 milijuna građana dobije prvu dozu, nakon vrlo sporog početka kampanje cijepljenja prije nekoliko mjeseci.

Sada je otvorila program cijepljenja za širi broj ljudi. Francuska bi u u srijedu trebala olakšati epidemiološke mjere i otvoriti dućane, terase i kulturne institucije. U srijedu se otvaraju terase dijela kafića i restorana, kao i kina, muzeji i kazališta uz smanjen kapacitet, a policijski sat neće više biti od 19 već od 21 sat.

Popuštanje ograničenja je i u SAD-u - New York, jedan od pandemijom najteže pogođenih gradova, također popušta gotovo sva ograničenja vezana uz korona virus.