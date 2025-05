Danas biramo lokalnu vlast: Otvorena birališta diljem zemlje

OTVORENA BIRALIŠTA

U Hrvatskoj je u nedjelju u 7 sati otvoreno 6.600 biračkih mjesta na kojima će birači odlučivati o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine – vijećima i skupštinama općina, gradova i županija te načelnicima, gradonačelnicima i županima.

Najviše biračkih mjesta otvara se u Zagrebačkoj (642) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (609) te u Gradu Zagrebu (605), a najmanje u Ličko-senjskoj (113) i Međimurskoj županiji (158).

Bit će otvorena do 19 sati do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja za čije su kršenje predviđene prilično visoke novčane kazne te se kreću od 398 eura za fizičke do čak 66.361 eura za pravne osobe. Kazne izriču prekršajni sudovi.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Gradskom izbornom povjerenstvu Zagreba.

Za izvršnu i predstavničku lokalnu vlast natječe se 31.082 kandidata, a tko će od njih biti izabran, odlučuje nešto više od 3,5 milijuna birača.

Vijeća i skupštine može birati i 297 birača državljana drugih država članica EU koji imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj.

Zbog složenosti lokalnih izbora, odnosno činjenice da se na izborni dan provodi oko 1200 različitih izbora, na njima se može glasovati samo u mjestu prebivališta.

U Ogulinu, gradu u Karlovačkoj županiji i Maloj Subotici, općini u Međimurskoj županiji u nedjelju se, primjerice, istovremeno održava po šest različitih vrsta izbora.

U Ogulinu se bira gradonačelnik i Gradsko vijeće, karlovački župan i Županijska skupština te zamjenici gradonačelnika i župana iz reda srpske manjine koja živi na tom području.

U Maloj Subotici, u kojoj žive i pripadnici romske nacionalne manjine, bira se općinski načelnik i vijeće, varaždinski župan i Županijska skupština te zamjenici načelnika i župana iz reda romske manjine.