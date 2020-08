'Danas će broj novozaraženih biti kao jučer, možda malo više'

Trut kaže kako se naša situacija nipošto ne može uspoređivati s onom u Italjii, kako u Hrvatskoj nema bojazni da će se dogoditi talijanski scenarij, te da nema eksponencijalnog rasta

<p>Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu, kazao je da će broj novozaraženih i danas biti sličan jučerašnjem.</p><p>U četvrtak je u Hrvatskoj, podsjetimo, bilo čak 180 novozaraženih u Hrvatskoj, najviše u jednom danu od početka epidemije.</p><p>Damir Trut u razgovoru za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a535276/Damir-Trut-za-N1-Broj-novozarazenih-danas-bit-ce-slican-jucerasnjem.html" target="_blank">N1</a> kaže kako je sada cilj smiriti brojke i 'dovesti ih u prihvatljivu dimenziju'.</p><p>"Brojke će se vjerojatno zadržati u okvirima kao jučer, možda nešto više će biti, ali tu smo negdje. Nema eksponencijalnog rasta", kazao je Trut.</p><p>Što se tiče nove odluke o ograničavanju rada noćnih klubova do ponoć, Trut kaže kako su tom odlukom željeli smanjiti, tj. ograničtii vrijeme moguće da se virus prenosi s jedne na drugu osobu.</p><p>"Analizom se spoznalo da velika većina novozaraženih dolazi s druženja iz različitih klubova, kafića te smo željeli smanjiti mogućnost prijenosa, a to je moguće smo smanjimo radno vrijeme - da ne zatvaramo kompletno i ne kažnjavamo one koji se pridržavaju mjera", objasnio je Trut.</p><p>"S mjerama nismo kasnili, balansiramo između gospodarskog i zdravstvenog dijela. To je balans kojega cijelo vrijeme držimo", dodao je Trut.</p><p>Pozvao je sve mlade koji se osjećaju loše ili osjećaju da imaju simptome korona virusa da budu odgovorni i odu se testirati jer su naše obitelji višegeneracijske i iako mladi ne osjećaju tolike simptome koronavirusa ili su blaži, mogu ugroziti starije članove obitelji.</p><h2>Ni približno blizu talijanskom scenariju</h2><p>Kaže i kako se naša situacija nipošto ne može uspoređivati s onom u Italjii te kako u Hrvatskoj nema bojazni da će se dogoditi talijanski scenarij.</p><p>"Ne, ovo je daleko od toga (talijanskog scenarija; op.a.). Italija u drugom i trećem mjesecu nije uopće spoznala da ima problem, mi cijelo vrijeme pratimo situaciju. Rekao sam vam maloprije da balansiramo između gospodarskog i zdravstvenog dijela. Naše bolnice su pripremljene, imamo kapaciteta. Nismo ni približno blizu tome da bismo bili u bilo kakvom scenariju koji možemo preslikavati ili uspoređivati s Italijom. Stvari držimo pod kontrolom i sve se ponovo može aktivirati", kaže Trut.</p><p>Zaključno je komentirao kruzere u Dubrovniku.</p><p>"Prema onome što sam vidio, kako su pripremili epidemiološke mjere, mislim da ne bi trebao biti problem da kruzeri dolaze. Ono što moramo biti svjesni jest da to nije broj kruzera kao prošle godine", dodao je zaključno.</p>