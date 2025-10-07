Obavijesti

U ČAST VELIKOM IZUMITELJU

Danas će objaviti dobitnika Nobelove nagrade za fiziku

Foto: TOM LITTLE/REUTERS

Kraljevska švedska akademija znanosti u utorak će objaviti ime dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, a objava odluke očekuje se najranije u 11.45 sati

Prošle je godine nagrada pripala Johnu Hopfieldu iz Sjedinjenih Država i britansko-kanadskom informatičaru Geoffreyju Hintonu. Nagrađeni su za svoj pionirski rad koji je postavio temelje današnjim sustavima umjetne inteligencije. Nobelovu nagradu ustanovio je švedski izumitelj i filantrop Alfred Nobel (1833. – 1896.). U svojoj oporuci Nobel je odredio da se nagradama treba odati priznanje onima koji su "pružili najveću korist čovječanstvu". Fizika je bila prva kategorija spomenuta u njegovoj oporuci.

Svaka Nobelova nagrada ove godine dobitniku donosi novčanu nagradu u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna po kategoriji.

Ako se nagrada dijeli, laureati dijele i iznos. Jednu kategoriju mogu dijeliti do tri dobitnika, što je uobičajena praksa u znanostima u sklopu kojih istraživači surađuju ili nadograđuju međusobna otkrića.

U ponedjeljak je Nobelova skupština na Karolinska institutu u Stockholmu Nobelovu nagradu za medicinu za 2025. dodijelila Mary Brunkow i Fredu Ramsdellu iz Sjedinjenih Država te Shimonu Sakaguchiju iz Japana.

Nagrađeni su za otkrića koja se odnose na način na koji organizam regulira imunološki odgovor.

Sljedećih će dana biti objavljeni i dobitnici nagrade u kategoriji kemije, književnosti, mira i ekonomije.

