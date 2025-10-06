Danas će objaviti tko dobiva Nobelovu nagradu za medicinu

Nobelova skupština na Karolinska institutu u Stockholmu trebala bi najranije u 11:30 sati otkriti tko će dobiti prestižnu nagradu.

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu može se dodijeliti jednom znanstveniku, ili podijeliti između dvoje ili troje znanstvenika koji su radili u istom području.

Prošle godine čast su osvojili američki znanstvenici Victor Ambros i Gary Ruvkun za otkriće mikroRNA i njezine uloge u regulaciji gena.

Nagrada za medicinu ili fiziologiju tradicionalno otvara godišnji tjedan objave imena dobitnika Nobelovih nagrada. U sljedećim danima bit će objavljeni dobitnici za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju.

Nobelove nagrade bit će službeno uručene 10. prosinca, na obljetnicu smrti Alfreda Nobela (1833. – 1896.), izumitelja dinamita i osnivača nagrada. Ove godine svaka nagrada nosi novčanu nagradu od 11 milijuna švedskih kruna (950 tisuća eura).