Sezona Nobelovih nagrada za 2025. godinu počinje u ponedjeljak objavom imena dobitnika u kategoriji Fiziologija ili medicina
Danas će objaviti tko dobiva Nobelovu nagradu za medicinu
Nobelova skupština na Karolinska institutu u Stockholmu trebala bi najranije u 11:30 sati otkriti tko će dobiti prestižnu nagradu.
Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu može se dodijeliti jednom znanstveniku, ili podijeliti između dvoje ili troje znanstvenika koji su radili u istom području.
Prošle godine čast su osvojili američki znanstvenici Victor Ambros i Gary Ruvkun za otkriće mikroRNA i njezine uloge u regulaciji gena.
Nagrada za medicinu ili fiziologiju tradicionalno otvara godišnji tjedan objave imena dobitnika Nobelovih nagrada. U sljedećim danima bit će objavljeni dobitnici za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju.
Nobelove nagrade bit će službeno uručene 10. prosinca, na obljetnicu smrti Alfreda Nobela (1833. – 1896.), izumitelja dinamita i osnivača nagrada. Ove godine svaka nagrada nosi novčanu nagradu od 11 milijuna švedskih kruna (950 tisuća eura).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+