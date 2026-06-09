Danas gužva na sudovima: Tu su 'kninska kraljica', jedan bivši ministar, Vrdoljakov unuk...

Na Županijskom sudu u Zagrebu jutros je poprilična gužva. Naime, u sudnicama su bila neka hrvatskoj javnosti poznata imena. Na optuženičke klupe stigla je nekadašnja 'kninska kraljica' Josipa Pleslić ex Rimac, bivši direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo, bivši šef Narodnih novina Milivoj Fučkar, bivši ministar zdravlja Siniša Varga, Matija Vrdoljak, unuk Antuna Vrdoljaka...

Josipi Pleslić i njezinim suoptuženicima optužnica je na Županijskom sudu dignuta još 2022. Riječ je o predmetu koji se kolokvijalno zove 'Sport i glazba', a uz nju je optuženo još 26 ljudi. Polovica njih se nagodila kasnije s Uskokom, a isto je u 2025. učinila i Gabrijela Žalac.

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Krivnju je tako priznalo 14 optuženika, a među njima su razni načelnici, poduzetnici i drugi, piše Večernji list. Pleslić se tereti za više od 30 kaznenih djela, a ona je navodno odbila nagodbu s tužiteljstvom.

Uz to, u ponedjeljak je Uskok izvijestio da su nakon šest godina otključali mobitel Ružice Njavro, bivše tajnice u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je u svibnju 2020. godine privedena u velikoj akciji USKOK-a. U istoj akciji privedeni su i Josipa Rimac te Ana Mandac, nekadašnja pomoćnica ministra Darka Horvata.

Zagreb: Optužno vijeće raspravlja o optužnici protiv Josipe Pleslić | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Sadržaj tog mobitela sada bi mogao poslužiti kao novi dokaz na suđenju bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću, u aferi sa sumnjivom dodjelom državnih potpora i zapošljavanjem - javlja Jutarnji list.

Mladineo se na suđenju nalazi zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, kako navode na stranicama suda. Riječ je o bivšem direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i bliskom suradniku Ive Sanadera.

Goran Stanzl/Pixsell | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Istrage protiv Mladinea obuhvaćale su niz nezakonitosti kojima je Fond, prema optužbama, oštećen za stotine milijuna kuna. Najpoznatiji slučaj je afera Fimi media, gdje se Mladinea teretilo da je na traženje Mladena Barišića namještao poslove agenciji Nevenke Jurak. Velika afera vezana je i uz fiktivni otkup PET ambalaže, a šteta je bila u milijunima kuna.

Uz to, našao se i u fokusu javnosti nakon optužnice zbog sanacije opasnog otpada na području nekadašnje tvornice Koksar u Bakru. U slučaju Fimi media dvaput je nepravomoćno oslobođen, uz zaključak suda da ponude agencije nisu bile nepovoljnije od drugih.

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Bivši šef Narodnih novina Milivoj Fučkar na suđenju se nalazi zbog zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Njegovo ime pojavilo se u javnosti kada je svjedočio u slučaju Fimi Medije. Osim toga, suočio se s optužbama da je kao čelnik državne tvrtke plaćao fiktivne radove za adaptacije poslovnica u Zagrebu koje, prema vještačenju, nikad nisu izvedene.

Zagreb: Suđenje Siniši Vargi zbog zloporabe položaja i ovlasti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Siniši Vargi i ostalim optuženicima sudi se zbog zloupotrebe položaja, dužnosti i ovlasti. U travnju 2025. počelo mu je suđenje prema optužnici USKOK-a za izvlačenje novca iz HZZO-a dok mu je bio na čelu. Tereti ga se da je s dvojicom suradnika ugovarao fiktivne poslove, potpisujući lažnu dokumentaciju, čime je Zavod oštećen za više od 256.000 kuna, a novac su navodno podijelili. Također ga se sumnjiči da je suradniku namještao javne nabave za poslove vrijedne stotine tisuća kuna. Varga negira sve optužbe.

Unuku Antuna Vrdoljaka, Matiji, sudi se zbog ubojstva u pokušaju. Terete ga da je 9. prosinca 2023. godine u 4.27 sati, tijekom sukoba dvije skupine mladića ispred zagrebačkog hotela Sheraton, s leđa napao 21-godišnjaka.

Započelo suđenje Matiji Vrdoljaku za pokušaj ubojstva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ni ubodeni 21-godišnjak, a ni policija gotovo mjesec dana nisu uspjeli Vrdoljaka identificirati kao napadača. Nakon što su objavili snimke nadzornih kamera i građane zatražili za pomoć, policija je uhitila sina Luke i Ivane Radeljić Vrdoljak.

*uz korištenje AI-ja