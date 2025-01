Oblačno i hladno u subotu, na moru i crveni alarm zbog bure

U većem dijelu unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice ujutro magla. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, navečer na otvorenom moru moguća kiša.

Foto: DHMZ

Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Najviša dnevna temperatura između -2 i 3, na Jadranu od 12 do 17 °C, javlja DHMZ.

U nedjelju kiša i snijeg

Foto: DHMZ

Umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u unutrašnjosti magla. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran mjestimice malo kiše, u gorju moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita prijepodne na udare jaka i olujna bura, od sredine dana na srednjem i južnom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na Jadranu između 11 i 16 °C.

Alarmi zbog vjetra na moru

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava na opasno vrijeme na moru gdje će biti slaba i umjerena, mjestimice jaka bura, podno Velebita na udare olujna.

Stabilna subota

- U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, ujutro ponegdje magla, a poslijepodne uglavnom na sjeveru moguća su sunčana razdoblja. Temperatura zraka i dalje većinom između -2 i 2 °C. U središnjoj Hrvatskoj prijepodne također pretežno oblačno, a od sredine dana raste vjerojatnost za sunčana razdoblja na sjeveru i u višem gorju. Najniža temperatura između -4 i -1 °C, a najviša dnevna od 1 do 3 °C, uz sunčanije vrijeme viša. Najviše sunčanih sati bit će na sjevernom Jadranu, ali i dalje vjetrovito uz jaku, na udare olujnu buru te umjereno valovito i valovito more. U Gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, po kotlinama moguća magla, a od sredine dana češća sunčana razdoblja, osobito u višim predjelima. Jutro hladno, u gorju i unutrašnjosti Istre oko -5 °C, uz more od 1 do 6 °C, a najviša temperatura od -1 do 2 °C, na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti Istre od 9 do 14 °C. Pretežno sunčano bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, a potkraj dana rast naoblake, osobito na otocima. Puhat će umjerena i jaka bura. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka između 13 i 16 °C, ali jutro u unutrašnjosti hladno. I na jugu Hrvatske razmjerno toplo danju, ali ujutro u unutrašnjosti hladno uz temperaturu oko 0 °C. Prevladavat će sunčano, prema večeri će se s juga naoblačiti, a u noći može pasti malo kiše, uglavnom na otocima. Puhat će umjerena do jaka bura, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing..

Promjenjiviji dani

- U unutrašnjosti će i sljedećih dana prevladavati oblačno, pri čemu postoji vjerojatnost za sunčana razdoblja, osobito u nedjelju. Mjestimice su moguće i slabe oborine, češće u utorak. Na Jadranu promjenjivo, mjestimice uz malo kiše, osobito u utorak. Bura će u nedjelju oslabjeti i okrenuti na jugo, a temperatura zraka malo će porasti - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.