Danas i početkom tjedna još se grijemo na suncu, a onda će se vrijeme ponovno promijeniti

Danas će biti pretežno sunčano uz mjestimice umjerenu naoblaku. Uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, na širem riječkom području te u unutrašnjosti Istre. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 °C, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

Danas toplo i vjetrovito

- U nedjelju u istočnoj Hrvatskoj sunčano, ujutro ponegdje uz moguću maglu, a od sredine dana i oblake. Kasno poslijepodne i navečer lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, popodne na zapadu do umjeren jugozapadni. Danju toplije nego u subotu, uz najvišu temperaturu uglavnom 24, 25 °C. Podjednako razmjerno toplo i u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro također može biti mjestimične magla, zatim pretežno sunčano, od sredine dana uz umjeren, lokalno i jači razvoj oblaka te mogućnost kratkotrajnog pljuska, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Slab i umjeren jugozapadnjak puhat će i u Gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu u početku još sjeverozapadnjak, navečer jugo. More malo valovito. Prevladavat će sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti Istre, na riječkom području i u Gorskome kotaru jači razvoj oblaka i vrlo vjerojatno poneki pljusak praćen grmljavinom. Najviša temperatura zraka od 18 u gorju do 22 °C na moru. U Dalmaciji sunčano i toplo, poslijepodne u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku te malu vjerojatnost za lokalno koju kap kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u početku sjeverozapadni, a more u smirivanju na malo valovito. Podjednak vjetar u nastavku vikenda puhat će i na jugu Hrvatske, pri čemu će more biti umjereno valovito u postupnom smirivanju. Pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom oko 23 °C - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U ponedjeljak mjestimice jak jugozapadnjak

Foto: DHMZ

Djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren, u gorju na udare mjestimice jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu većinom umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 14, u gorskim predjelima i niža, a najviša između 21 i 26 °C.

Početkom tjedna suho i toplo, a onda vjetar i kiša

- U ponedjeljak na kopnu djelomice sunčano i uglavnom suho, zatim promjenjivo i nestabilno, povremeno uz kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji, osobito u srijedu. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, koji će oslabjeti i u srijedu okrenuti na sjeveroistočnjak. Dnevna temperatura u blagom padu, jutarnja viša. I na Jadranu početkom novog tjedna uglavnom suho i djelomice sunčano, a od utorka nestabilnije. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će biti kiše, mjestimice i izraženijih pljuskova, ponajprije na sjevernom dijelu. Zapuhat će umjereno do jako jugo, a u srijedu okretati na buru. Temperatura bez veće promjene - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.