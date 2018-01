Danas isplovila jedna brodica: 'Ribari se ne daju isprovocirati'

Iz Savudrijske lučice zbog lošega je vremena prema crti sredine vale isplovila samo jedna brodica. Ribar Diego Makovac mreže je bacio uz pratnju naše policije. A zatim je došla slovenska ribarska inspekcija i policija koja ga je razglasom upozorila da se nalazi u slovenskim vodama, te da prekine ribolov. On je nastavio spuštati mreže. Podići će ih u srijedu jer se sutra očekuje loše vrijeme, javlja HRT.

Foto: screenshot/HRT

'Mi ribari nećemo se dati isprovocirati'

- Nemam naznaka da će umirovljeni pukovnik Petar Janjić Tromblon, krenuti brodovima u Savudriju. Do sada bi već znali da će krenuti. Njega sam upoznao davno i mogu reći da mi je drago da i udruge Domovinskog rata suosjećaju sa našim ribarima. Mislim da je najava da dolaze brodovi neizvediva, jer puše jugo i puhat će i narednih dana, a i ne znam s kakvim bi brodovima došli. Morate imati jaku logistiku i adekvatne brodove ali mi je drago da je ljudima Slovenija došla preko glave. Što će se događati narednih dana, mi to ne znamo ali ovih dana normalno izlazimo na more u pratnji naše policije - rekao je umaški ribar, Daniele Kolec.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

On smatra da su se sve udruge uključile ranijih godina u ovu trenutnu “situaciju na granici”, do nje nikada ne bi došlo.

- Slovenci nas već 20 godina “ganjaju” ali mi ribari nećemo se dati isprovocirati. Oni igraju prljavo i bili bi najsretniji da mi napravimo neki potez kako bi nas proglasili agresorima. Naša vlada je stala iza nas i to je pohvalno a to sto se govori da Plenković “šuti” o ovom problemu, ja kažem da je nekada šutnja zlato. Ako je Vlada rekla da za nas ribare neće biti kazni, ja im vjerujem. Do sada nismo dobili nikakve kazne - tvrdi ribar. U Savudriji je stanje mirno.