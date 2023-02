Danas iznadprosječno toplo uz promjenjivu naoblaku

Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te iznadprosječno toplo, a na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici oblačnije, a lokalno je moguća slaba kiša, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Na kopnu će puhati većinom umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, mjestimice s jakim udarima, u gorju i olujnim. Na Jadranu vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 18 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra na Jadranu i uz njega promjenljivo oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše. U središnjim i istočnim predjelima sunčanije i neuobičajeno toplo. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u gorju i jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugoistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 7 i 10 °C. Najviša dnevna od 12 do 18 °C.

