Danas još južina, a sutra kiša prelazi u susnježicu i snijeg...

Vjetrovito i iznadprosječno toplo, najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za srijedu. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te uglavnom bez oborina.

Na Jadranu i u gorju umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, moguće i grmljavinu. Uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru kiša može biti obilna. U najvišem gorju moguća je susnježica i snijeg, uglavnom prema kraju dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadni, potom južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo.

U četvrtak se, pak, očekuje pretežno oblačno s povremenim oborinama i hladnije. Na kopnu će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, naprije u gorju, potom i u nekim nizinama. Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom i obilnija oborina, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i susnježice ili snijeg nošen vjetrom.

Na Jadranu će jako jugo i južni vjetar okretati na sjeverozapadni i buru, naprije na sjevernom dijelu, dok će u unutrašnjosti umjeren do jak jugoistočni i južni okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 14, prema noći osjetno hladnije.

Mokre ceste u dijelu zemlje, mjestimice magla

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Istri , Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Dalmaciji, mjestimice magla, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju mjestimice u Gorskom kotaru, na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb od vijadukta Bukovo do tunela Tuhobić, stoji u izvješću od 8 sati.

U prekidu su katamaranske linije Korčula-Hvar-Split i Mali Lošinj-Rijeka. Trajekti i ostali katamarani plove redovito. U subotu, 30. prosinca trajekt Tin Ujević će isploviti iz luke Stari Grad u 18,30 umjesto u 17,30 sati.

Na većini graničnih prijelaza nema dužih čekanja.