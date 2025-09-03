Danas još kiše i grmljavine, a onda dolazi promjena vremena

Obavijesti

Unatoč povremenim pljuskovima i grmljavini, već od sredine dana očekuje nas stabilnije i sunčanije vrijeme

Hrvatsku u srijedu očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Najizraženiji pljuskovi mogući su u prvom dijelu dana, posebno na istoku zemlje i u Dalmaciji. U jutarnjim satima ponegdje je moguća magla, osobito u unutrašnjosti.

Kako dan bude odmicao, očekuju se sve češća sunčana razdoblja diljem zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadnog i sjeveroistočnog smjera, dok se navečer podno Velebita očekuje bura.

Temperature će biti ugodne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 23 i 28 °C. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 22 °C, ovisno o regiji. Primjerice, u Zagrebu će biti oko 25 °C, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u prvom dijelu dana, a potom više sunca.

STIŽE I SMIRENJE VIDEO Istra i večeras na udaru oluja, Trst pod vodom. U srijedu nas čeka još kiše i grmljavina
VIDEO Istra i večeras na udaru oluja, Trst pod vodom. U srijedu nas čeka još kiše i grmljavina

Unatoč povremenim pljuskovima i grmljavini, već od sredine dana očekuje nas stabilnije i sunčanije vrijeme. DHMZ je za prijepodne izdao žuta upozorenja za osječku, karlovačku, splitsku i dubrovačku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena te za sjevernu i srednju Dalmaciju zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

