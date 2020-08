Danas još pakleno vruće, od subote osvježenje s pljuskovima

Već potkraj subote na zapadu i sjeverozapadu počet će se gomilati oblaci i povećavati vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, ponegdje i olujno nevrijeme s tučom

<p>U petak i većim dijelom subote u Hrvatskoj će biti sparno i vruće. Moguća je pojava jutarnje sumaglice i magle u nekim nizinama unutrašnjosti, a stabilno će vrijeme dokazivati i burin pa maestral na Jadranu, javlja<strong> Zoran Vakula</strong> u najnovijoj prognozi za <strong><a href="https://www.hrt.hr/645189/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2182020" target="_blank">HRT</a>.</strong></p><p><strong>Veliko nevrijeme u Hrvatskoj:</strong></p><p>Već potkraj subote na zapadu i sjeverozapadu počet će se gomilati oblaci i povećavati vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, ponegdje i olujno nevrijeme s tučom. </p><p>Još nestabilnije će u većini Hrvatske biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će na sjevernom dijelu Jadrana puhati umjerena i jaka bura, a i dnevna temperatura zraka će se sniziti pa će vruće biti uglavnom u Dalmaciji.</p><p><strong>Dnevna temperatura</strong></p><p>U petak će biti sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a još ujutro uz obalu slaba do umjerena bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 °C.</p><p>U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu najviša dnevna temperatura dosezati između 31 i 33°C, a puhat će slab jugoistočni vjetar. </p><p>U središnjoj Hrvatskoj temperatura će u jutarnjim satima biti od 14 do 17°C, a poslijepodne i do 33°C. </p><p>Sunčano će biti i na zapadu Hrvatske. Vjetar slab, ujutro podno Velebita burin, a poslijepodne ponegdje na sjevernom Jadranu zapadnjak i sjeverozapadnjak, većinom na otvorenom. More uglavnom mirno. Najviša temperatura zraka od 27°C u gorju do 32°C na obali.</p><p>S obzirom na to da nas čeka jedan pravi ljetni dan, nisu izdana nikakva upozorenja što se tiče lošeg vremena. U subotu je za Zagrebačku županiju izdano upozorenje mogućih grmljavinskih pljuskova u kasnim večernjim satima. </p>