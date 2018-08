Danas najtopliji dan, onda stiže kiša i osjetno niže temperature

Uskoro stiže osvježenje, ali prije toga će ipak trebati izdržati još jedan iznimno vruć dan u kojem bi temperature na nekim mjestima mogle dosezati i 38 stupnjeva Celzijevih.

U većini krajeva danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no na zapadu bit će nešto nestabilnije te su mogući pljuskovi i grmljavine, najavio je DHMZ.

Uz jači razvoj oblaka pljuskovi i grmljavine mogući su ponajprije na sjeverozapadu, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar će tijekom dana biti većinom slab, poslijepodne na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih.

Na snazi su i upozorenja zbog visokih temperatura i zbog mogućih grmljavinskih pljuskova. Već za subotu upozorenja su blaža, a krajnji istok zemlje je 'u zelenom', odnosno bez alarma za opasne vremenske uvjete.

Foto: meteoalarm.eu

Subota će biti djelomice sunčana s promjenljivom naoblakom. Više oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu bit će ponajprije u zapadnim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije. Mogući su obilniji pljuskovi praćeni pojačanim vjetrom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni, u središnjim predjelima na udare i jak.

Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak navečer okretati na umjerenu do jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu do 22 do 26 °C. Najviša dnevna između od 26 do 30, na obali i otocima od 31 do 35 °C, prognozira DHMZ.