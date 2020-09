Danas počinje suđenje Škari: Napao me je s leđa i nabio na sebe, rekao je 'mogu što hoću'

Bivšeg zastupnika HDZ-a Damira Škaru terete za silovanje zaposlenice AK Siget u kolovozu 2019. godine. Danas počinje suđenje. Žrtva se nada kako je sud neće prisiljavati da se suoči s njim

<p>Nakon malo više od godinu dana bivši čelnik AK Siget, Damir Škaro, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici trebao bi se suočiti s optužbama za silovanje.</p><h2>Pogledajte video: Optužba protiv Škare</h2><p>Podsjetimo, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i osvajača brončane olimpijske medalje u boksu terete za spolno uznemiravanje i silovanje zaposlenice Autokluba Siget u kolovozu prošle godine.</p><h2>Žrtva ne mora doći na prvo ročište</h2><p>Na današnjem pripremnom ročištu Škaro bi se trebao izjasniti o krivnji, a sud odlučiti o dokaznim prijedlozima tužiteljstva i obrane. Žrtva, objasnila je njezina odvjetnica Morana Rabar, ne mora doći na prvo ročište.</p><p>Bivšu zaposlenicu već su iscrpno ispitivali putem videoveze, a na tom ispitivanju bila je i Škarina obrana te su imali priliku pitati što ih je zanimalo.</p><p>Kako doznajemo, žrtva će se, putem svoje pravne zastupnice, svakako protiviti prijedlozima suočavanja s počiniteljem, ako ih bude. Također, smatraju kako nema potrebe da se žrtvu dodatno traumatizira i, još jednim svjedočenjem, tjera da iznova sve proživljava.</p><p>Optužnicu Škari potvrdili su u lipnju ove godine iz drugog pokušaja. Nakon što je na prvoj sjednici optužnog vijeća u veljači ove godine sud odbio prijedlog Škarine obrane da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje gotovo svi dokazi, oni su se žalili Vrhovnom sudu.</p><p>Viši sud je krajem travnja tu žalbu odbio, a potom je vijeće na sjednici u lipnju potvrdilo optužnicu.</p><p>Škaro od početka tvrdi da nije kriv, a sad će dobiti priliku pokušati to dokazati i na sudu.</p><p>- Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, tražila me veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana - rekao je u svojoj obrani.</p><h2>Video: Svi su ga se bojali</h2><h2>Pronašli njegov DNK na haljini</h2><p>Osim iskaza žrtve, njezinih roditelja, liječnice, kojoj se žrtva povjerila te još nekih zaposlenika AK Siget, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze.</p><p>Ključnim bi se moglo pokazati DNK vještačenje žrtvine haljine. Naime, na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva nađen je njezin, ali i Škarin DNK.</p><h2>'Molila sam ga da prestane'</h2><p>Škarin DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine. Žrtvi je zbog proživljenih trauma dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres. Tijekom istrage ispričala je što se dogodilo.</p><p>- Nakon što smo završili posao u njegovu uredu, krenula sam prema izlazu iz sobe. U tom momentu me napao s leđa, desnom rukom primio oko struka, nabio na sebe te gurnuo svoju lijevu ruku u moja prsa. Uspjela sam se iščupati, odgurnula ga od sebe i rekla mu da stane. On me opet primio, nabio na sebe i savio mi obje ruke na leđa. Jednom rukom mi je držao ruke, a drugu je gurnuo ispod moje haljine. Molila sam ga da prestane, a on je odgovorio da će on raditi što hoće. Rekao mi je da će me, ako ne prestanem, baciti na krevet koji se nalazi u sobi i silovati. U tom trenutku gurnuo mi je prste u spolovilo - ispričala je žrtva.</p><p>Imala je osjećaj da će joj se ruke raspasti koliko snažno ju je držao, nije se mogla osloboditi. Nije se sjećala kako ju je pustio, a nakon što je krenula prema izlazu, rekao joj je da stane, sjedne na kauč i pitao može li joj se ispričati.</p><p>Nakon posla otišla je na dogovorenu kavu, a potom kući, gdje su njezina djeca kasnije čula telefonski razgovor u kojem je kolegi s posla ispričala što se dogodilo.</p><p>Dva dana kasnije otišla je kod liječnice otvoriti bolovanje, a liječnica je sve prijavila policiji.</p><h2>Žrtva: Činio je to i drugima</h2><p>Istražiteljima je ispričala i da ju je Škaro i prije znao “uhvatiti po guzici”, staviti svoju ruku na njezino koljeno. Nastojala je to spriječiti i micala njegovu ruku sa sebe.</p><p>- Činio je to i drugim zaposlenicama. Govorio mi je da sam frigidna - kazala je.</p><p>Jedna bivša zaposlenica ispričala je da je u uredu bila čudna atmosfera.</p><p>- Bilo je normalno razgovarati o muško-ženskim odnosima i komentirati ih. Na primjer, govorili su o jednoj zaposlenici koja je djevica i smijali se. Škaro me znao pitati kako se to oblačim, zašto ne nosim štikle i kako ću tako pametna naći muškarca. I mene je dirao po stražnjici i poljubio po vratu. Bilo me strah i zato nisam prijavila - iskazivala je.</p>