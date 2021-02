Kao i na ostale rasprave, Zavadlava će pravosudni policajci dovesti na sud iz zatvora u Gospiću. Na objavi presude ne mora se pojaviti, no kako doznajemo, izrazio je interes da presudu čuje uživo.

U sudnicu će iz Zagreba doći i njegov branitelj Branko Šerić. U iščekivanju presude nije htio ništa komentirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavadlav na sudu

- Nemam što reći. Vidjet ćemo sve - kratko je rekao Šerić.

Tražio da ga oslobode

Zavadlavu prijeti maksimalna kazna od 50 godina zatvora, a terete ga za trostruko teško ubojstvo, dovođenje u opasnost života i imovine te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja te eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Zavadlav je Marina Bobana (24), Juricu Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25) smaknuo iz bezobzirne osvete zbog maltretiranja njega i brata. Ubio ih je u središtu Splita 11. siječnja 2020. U njih je ispalio 36 metaka iz kalašnjikova. Nekoliko zrna pogodilo je Hyundai u kojem je bilo troje ljudi, a oštećeni su i parkirani Audi A3 te vrata kuće.

Uhitili su ga isti dan te su ga odvezli u Zagreb u Bolnicu za osobe lišene slobode. Nakon što se oporavio, nisu ga premjestili u splitski zatvor Bilice, gdje bi, procijenili su, mogao biti ugrožen, nego u zatvor u Gospiću.

Suđenje Filipu Zavadlavu počelo je 12. kolovoza 2020. Na prvoj raspravi nije se htio izjasniti o krivnji, no na ročištu prošlog tjedna sve je porekao.

- Ja nisam kriv, tražim da me oslobodite optužbe i da me se nominira za dodjelu Nobelove nagrade za mir. Što se tiče ovog psihijatrijskog vještačenja koje je provedeno, ja se s tim ne slažem. Ukoliko moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv sto posto, dajte mi 50 godina - rekao je Zavadlav.

- U potpunosti negiram počinjenje kompletne optužbe koja mi se stavlja na teret. Razmišljanje da bih ja bio eventualni sudionik događaja je nametnuto i imputirano od strane drugih osoba. Ja sebe ne vidim na mjestu zločina, ja sam tad bio u moru. Uhićen sam na temelju nečije insinuacije. Ja to nisam napravio. Još me nitko nije uvjerio da sam baš ja osoba koja je pucala - govorio je Zavadlav. Na pitanja nije želio odgovarati.

Za obitelji žrtava nema dvojbe - Zavadlav je kriv i, koliku god kaznu dobije, ona ne može vratiti najmilije koje su izgubili.

– Odgovorno tvrdim da je Zavadlav pobjednik bez obzira na to koliku kaznu dobio. Jer u Hrvatskoj nema doživotne i smrtne kazne. Da ima pravde, dobio bi 50 godina za svakog od ubijenih. Jer jedna ili više loših epizoda nečijeg života ne opravdava ničije ubojstvo. Dok on jede, igra se, trenira i zafrkava se, moj sin i dvojica ubijenih momaka se raspadaju. To sve govori – zaključio je otac ubijenog Marina Ožića Paića.

Zavadlavov branitelj Branko Šerić smatra da Zavadlav nije bio ubrojiv u trenutku zločina, zbog čega je imao primjedbi na psihijatrijsko vještačenje, koje je utvrdilo da je bio bitno smanjeno ubrojiv.

Teško ili obično ubojstvo

Kako nije bio neubrojiv, može mu se suditi, no sud je dužan pri odmjeravanju kazne uzeti u obzir i psihičko stanje optuženika, odnosno bitno smanjenu kontrolu da upravlja voljom i postupcima. Ostale moguće olakotne okolnosti su nečija mlada dob ili, primjerice, ranija neosuđivanost. Otegotna je, recimo, njegova odlučnost i ustrajnost u počinjenju kaznenih djela. Važno je i hoće li ostati konstatacija da je riječ o tri teška ubojstva iz bezobzirne osvete. Jer ako je točno ono što tvrde svjedoci, da je Marina Ožića Paića ubio slučajno, misleći da je netko drugi, onda on nije ubijen iz bezobzirne osvete.

Ako Zavadlava proglase krivim, izreći će mu pojedinačne kazne za svako djelo, a zatim jedinstvenu kaznu, koja treba biti manja od zbroja svih kazni.