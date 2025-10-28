Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Danas pretežno sunčano, temperature idu do 21 stupanj

Zadar: Sunčanje i kupanje ugodno je i u listopadu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U većim gradovima, poput Zagreba, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i najvišu temperaturu oko 18 °C

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C, što znači da ćemo imati ugodan, ali svjež jesenski dan. U većim gradovima, poput Zagreba, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i najvišu temperaturu oko 18 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog vjetra, ali samo u prijepodnevnim satima. 

