Danas pretežno sunčano, temperature idu do 21 stupanj

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će povremeno biti više oblaka, ali bez značajnijih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati bura. Na otvorenom moru mogući su mjestimično jaki i olujni udari bure.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 16 i 21 °C, što znači da ćemo imati ugodan, ali svjež jesenski dan. U većim gradovima, poput Zagreba, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku i najvišu temperaturu oko 18 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog vjetra, ali samo u prijepodnevnim satima.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.