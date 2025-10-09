Obavijesti

Komentari 0
Danas promjenjivo: Bit će sunca, ali ponesite kišobrane

Danas promjenjivo: Bit će sunca, ali ponesite kišobrane
Najviša dnevna temperatura bit će između 17 i 22 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti nešto manje

Hrvatsku u četvrtak očekuje promjenljivo oblačno vrijeme. Prijepodne će u većini regija biti sunčanih razdoblja, no od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu postoji mogućnost za malo kiše ili lokalne pljuskove.

Dalmacija će biti sunčanija, posebice na njezinom jugu gdje se očekuje više vedrine tijekom cijelog dana. Vjetar će većinom biti slab, dok će na istoku zemlje povremeno puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će prevladavati slaba do umjerena bura, a tijekom poslijepodneva vjetar će okretati na sjeverozapadni i jugozapadni smjer.

Najviša dnevna temperatura bit će između 17 i 22 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti nešto manje. Primjerice u Zagrebu jutarnja temperatura oko 8 °C, a najviša dnevna oko 18 °C. Slično će biti i u ostalim dijelovima unutrašnjosti, dok će na obali i otocima biti nešto toplije, s najvišim temperaturama do 22 °C.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

