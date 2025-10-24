Danas promjenjivo: Upalili su alarme zbog jakog vjetra

Hrvatsku u petak očekuje promjenjivo vrijeme koje će obilježiti izmjena sunčanih razdoblja i oblaka. Na kopnu će biti djelomice sunčano, ali uz povremenu kišu, osobito u središnjim predjelima i rano ujutro te ponovno sredinom dana. Zagreb i okolica mogu očekivati svježije temperature s povremenim pljuskovima, dok će vjetar puhati slab do umjeren jugozapadni.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali uz povremenu promjenjivu naoblaku. Povremeno je moguća i slaba kiša, no veći dio dana bit će suh. Vjetar na obali i otocima bit će umjeren do jak, zapadni i sjeverozapadni, ali će tijekom dana slabjeti.

Najviše dnevne temperature kreću se između 14 i 17 °C u unutrašnjosti, dok će na obali i otocima biti nešto toplije, od 17 do 21 °C. Jutarnje temperature su niže, osobito u kontinentalnim krajevima, gdje se očekuje i do 7 °C.

DHMZ je za cijelu zemlju, za jutarnje sate izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. Za Kvarner i zapadnu balu Istre alarm je na snazi i za veći dio dana.

