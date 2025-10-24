Obavijesti

News

TEMPERATURE NEŠTO NIŽE

Danas promjenjivo: Upalili su alarme zbog jakog vjetra

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Danas promjenjivo: Upalili su alarme zbog jakog vjetra
Zadar: Kišna nedjelja u centru grada | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najviše dnevne temperature kreću se između 14 i 17 °C u unutrašnjosti, dok će na obali i otocima biti nešto toplije. Jutarnje temperature su niže, osobito u kontinentalnim krajevima, gdje se očekuje i do 7 °C

Hrvatsku u petak očekuje promjenjivo vrijeme koje će obilježiti izmjena sunčanih razdoblja i oblaka. Na kopnu će biti djelomice sunčano, ali uz povremenu kišu, osobito u središnjim predjelima i rano ujutro te ponovno sredinom dana. Zagreb i okolica mogu očekivati svježije temperature s povremenim pljuskovima, dok će vjetar puhati slab do umjeren jugozapadni.

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali uz povremenu promjenjivu naoblaku. Povremeno je moguća i slaba kiša, no veći dio dana bit će suh. Vjetar na obali i otocima bit će umjeren do jak, zapadni i sjeverozapadni, ali će tijekom dana slabjeti.

VATROGASCI NA TERENU VIDEO Grad Rijeka pod vodom! Cambierijeva ulica potopljena, bujice su paralizirale promet...
VIDEO Grad Rijeka pod vodom! Cambierijeva ulica potopljena, bujice su paralizirale promet...

Najviše dnevne temperature kreću se između 14 i 17 °C u unutrašnjosti, dok će na obali i otocima biti nešto toplije, od 17 do 21 °C. Jutarnje temperature su niže, osobito u kontinentalnim krajevima, gdje se očekuje i do 7 °C.

DHMZ je za cijelu zemlju, za jutarnje sate izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. Za Kvarner i  zapadnu balu Istre alarm je na snazi i za veći dio dana.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

