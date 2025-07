Danas se pržimo na 38 Celzija, a mogući su i pljuskovi. Od idućeg tjedna stiže drastična promjena

Pretežno sunčano bit će tijekom petka, a od sredine dana sa zapada stiže porast naoblake uz lokalno kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom koji osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji, prognoza je za petak Državnog hidrometeorološkog .zavoda (DHMZ).

Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne prolazno i jak.

Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu će bura navečer ponovno pojačati.

Najviša temperatura zraka uglavnom od 31 do 36, u Dalmaciji i do 38 Celzijevih stupnjeva.

U subotu nas sunčano vrijeme, a prijepodne na kopnu mjestimice umjerena i povećana naoblaka. Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i jugoistočni.

Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 31 do 33, na Jadranu od 33 do 38 °C.

Nedjelja će nam donijeti češće nestabilnosti te lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito prema večeri.

Početak sljedećeg tjedna donijet će nam osjetno osvježenje koje bi trebalo spustiti temperature za desetak stupnjeva, ali i mjestimično izražene pljuskove grmljavinom, piše N1.