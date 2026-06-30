Danas se 'pržimo' na gotovo 40 °C, a onda stiže velika promjena vremena uz jako nevrijeme!

Hrvatsku je zahvatio pravi toplinski val, a očekuju se temperature i do 40 °C. Prema prognozi meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak, 30. lipnja nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme diljem zemlje. Iako će većina regija uživati u suncu, tijekom dana ipak treba računati na jači razvoj oblaka.

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Od sredine dana lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, dijelovima Slavonije te na krajnjem jugu zemlje. Vjetar će uglavnom biti slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a uz pljuskove može biti i prolazno jak. Na Jadranu će jutro obilježiti slaba i umjerena bura, dok će sredinom dana i poslijepodne zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Crveni alarm, koji označava opasno vrijeme, na snazi je gotovo za cijelu Hrvatsku, izuzev Gorskog kotara i južne Dalmacije. Za ta su područja na snazi narančasti meteoalarmi.

Foto: DHMZ

S obzirom na iznimno visoke temperature, građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljne količine tekućine te oprez zbog mogućih naglih lokalnih nevremena.

U srijedu nas čeka puno nestabilnije vrijeme.

Foto: DHMZ

U srijedu se, nakon nekoliko stabilnih i vrlo vrućih dana, očekuje promjena vremena. Prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu biti i pretežno sunčano. Od sredine dana očekuje se porast naoblake, a mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti. Lokalno će biti izraženiji, a prema večeri mogući su i na sjevernom Jadranu.