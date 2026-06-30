Crveni alarm na snazi je danas gotovo za cijelu Hrvatsku, izuzev Gorskog kotara i južne Dalmacije.
Danas se 'pržimo' na gotovo 40 °C, a onda stiže velika promjena vremena uz jako nevrijeme!
Hrvatsku je zahvatio pravi toplinski val, a očekuju se temperature i do 40 °C. Prema prognozi meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak, 30. lipnja nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme diljem zemlje. Iako će većina regija uživati u suncu, tijekom dana ipak treba računati na jači razvoj oblaka.
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Od sredine dana lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, dijelovima Slavonije te na krajnjem jugu zemlje. Vjetar će uglavnom biti slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a uz pljuskove može biti i prolazno jak. Na Jadranu će jutro obilježiti slaba i umjerena bura, dok će sredinom dana i poslijepodne zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.
Crveni alarm, koji označava opasno vrijeme, na snazi je gotovo za cijelu Hrvatsku, izuzev Gorskog kotara i južne Dalmacije. Za ta su područja na snazi narančasti meteoalarmi.
S obzirom na iznimno visoke temperature, građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljne količine tekućine te oprez zbog mogućih naglih lokalnih nevremena.
U srijedu nas čeka puno nestabilnije vrijeme.
U srijedu se, nakon nekoliko stabilnih i vrlo vrućih dana, očekuje promjena vremena. Prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu biti i pretežno sunčano. Od sredine dana očekuje se porast naoblake, a mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti. Lokalno će biti izraženiji, a prema večeri mogući su i na sjevernom Jadranu.
Vjetar će u prvom dijelu dana biti većinom slab, dok će poslijepodne i navečer zapuhati umjeren, mjestimice i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i tijekom noći na sjevernom dijelu obale zapuhat će bura. Podno Velebita bura će biti jaka s olujnim udarima.
Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i nešto niža, dok će se na Jadranu kretati između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 32 do 37 °C.
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