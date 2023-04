Danas sunčano i toplo, a sutra stiže nova promjena vremena

Pretežno sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada, poslijepodne te osobito navečer lokalno je moguć pokoji pljusak ili malo kiše, prognozira za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadni, a u Slavoniji umjeren jugoistočni. Na Jadranu će zapuhati jugo i jugozapadnjak te navečer postupno jačati.

Najviša temperatura uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

Vrijeme sutra

Što se tiče vremena sutra, očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina koji će ujutro zahvatiti sjeverni Jadran i gorske predjele, do kraja dana proširit će se na cijelu Hrvatsku.

Ponegdje je moguća i izraženija oborina. Umjeren do vrlo jak jugozapadni vjetar poslijepodne u okretanju na jak sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu vrlo jako jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 8 do 12, a na Jadranu od 12 do 16 °C. Maksimalna uglavnom između 17 i 19 °C, u gorju malo niža, a u Slavoniji pak do 22 °C.

Pojačan promet na gradskim cestama

Promet je jutros srednje gustoće, a povremeno je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te usporen na dionicama cesta gdje traju radovi, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova i u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica te između naplatne postaje Zagreb Istok i čvora Križ vozi se usporeno.

Povodom održavanja Croatia Rallyja zatvorene su pojedine ceste u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Privremena regulacija prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu): između čvorova Jakuševec i Kosnica vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane) po dva sužena prometna traka u oba smjera, zatvoren je ulazni krak čvora Jakuševec (A3) u smjeru Lipovca, Varaždina i Goričana, a obilazak je državnim cestama (DC31 i DC30) do čvora Kosnica; između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Križ vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane) po jednom suženom prometnom traku u oba smjera; na čvoru Ivanić Grad zatvoren je izlazni krak iz smjera Bregane i ulazni u smjeru Lipovca. Obilazak iz smjera Bregane je preko čvora Dugo Selo, a u smjeru Lipovca preko čvora Križ (A3).

Promet je srednje gustoće.

Na više graničnih prijelaza zabilježena su čekanja.

