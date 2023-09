Kišobran? Ma kakvi, ostavite ga u ormaru. Jakne isto. Vikend je sunčan. I more je još za kupanje

U većem dijelu zemlje danas će biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje kratkotrajna magla, a potom, većinom u sjevernim krajevima, povremeno više oblaka uz mogućnost za lokalno malo kiše. Vjetar slab, od sredine dana na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, popodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

- U subotu u istočnim hrvatskim krajevima djelomice, pa i pretežno sunčano. U najsjevernijim krajevima uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 10 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C. Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će sredinom dana i poslijepodne u sjeverozapadnim krajevima uz više oblaka postojati mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, povremeno s umjerenom i povećanom naoblakom. U gorskim krajevima jutro svježe, mjestimice s maglom. Uz obalu će ujutro puhati umjerena do jaka bura koja će brzo oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 8 °C, uz obalu između 17 i 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 23 °C, na moru između 26 i 28 °C. U Dalmaciji većinom sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14 °C, uz obalu između 17 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 28 °C. Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, gdje će biti obilje sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni." - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.

Žuti alarm u Dalmaciji i Kvarneru

Foto: DHMZ

Za cijelu obalu, osim Istre, u subotu je na snazi žuti alarm zbog mjestimice pojačane bure.

U nedjelju sunčano s burom na moru

Foto: DHMZ

Na Jadranu sunčano. U unutrašnjosti povremeno malo oblaka, no ujutro mjestimice magla. Vjetar na kopnu slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 16 do 21, a najviša dnevna od 21 do 26 na kopnu te uglavnom od 25 do 28 °C duž obale.

Početkom listopada stabilno

- Idućih dana na kopnu bez veće promjene - prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom, uglavnom u gorju i uz doline rijeka. Jutra će biti svježa s temperaturom zraka ponegdje nižom od 10 °C, a danju će biti ugodno toplo. Na Jadranu obilje sunčana vremena, samo na sjevernom dijelu povremeno s umjerenom naoblakom. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.