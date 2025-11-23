Obavijesti

News

ŠESTERO KANDIDATA

Danas u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske

Piše HINA,
Danas u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske
Stanovnici srpskog entiteta BiH u nedjelju će izabrati nasljednika Milorada Dodika kojega je sud smijenio s dužnosti nakon ozbiljne političke krize.

Izbori su raspisani nakon što je Milorad Dodik ostao bez mandata na temelju pravomoćne presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Iako će birači moći odlučivati o šest kandidata, procjena je analitičara da će se glavna utrka voditi između sadašnjeg ministra u vlasti RS Siniše Karana koji je Dodikov izbor i predložen je u ime vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Branka Blanuše, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci čiju je kandidaturu istaknula Srpska demokratska stranka (SDS) a podupire ga većina oporbenih stranaka.

Ovi se izbori smatraju testom političkog utjecaja Dodika nakon osuđujuće presude i smjene kao i mjere kojom mu je na šest godina zabranjeno obnašanje dužnosti u svim tijelima vlasti jer je on bio najvažnija osoba na skupovima na kojima je trebao biti promoviran Karan.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) najavili su da će u nedjelju biti otvoreno 2211 biračkih mjesta dok će na terenu terenu raditi 139 mobilnih timova. Nešto više od 1,2 milijuna registriranih birača može izaći na birališta između 7 i 19 sati.

Prvi neslužbeni rezultati koje objavljuju stranački izborni stožeri očekuju se od 21 sat.

Kandidat koji bude izabran za predsjednika RS obnašat će tu dužnost do idućih redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine.

