Danas u Zagrebu: Konferencija o biogospodarstvu u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Danas se u hotelu Zonar Zagreb održava Konferencija o biogospodarstvu, na kojoj će se predstavnici gospodarstva, znanosti i državnog sektora udružiti u potrazi za rješenjima koje biogospodarstvo nudi kao jedan od ključnih pokretača održivog razvoja i zelene tranzicije Hrvatske. U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, konferencija okuplja domaće i europske stručnjake posvećene jačanju biogospodarstva u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Cilj događanja je potaknuti dijalog i bolju komunikaciju među kreatorima politike, poduzetnicima i znanstvenom zajednicom o ulozi biogospodarstva u održivom razvoju te razmijeniti znanja i iskustva, kao i istaknuti primjere dobre prakse. U okviru tri tematska panela raspravljat će se o razvoju zakonodavstva, utjecaju biogospodarstva na društvo, okoliš i gospodarstvo te o pretvaranju mogućnosti u prilike i o ulozi biogospodarstva u rješavanju aktualnih izazova Europske unije.

Program konferencije otvorit će potpredsjednik Vlade RH te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, a predstavnica Europske komisije izložit će ciljeve i prioritete koje donosi nova Strategija biogospodarstva Europske unije. Na panelima će sudjelovati predstavnici resornih ministarstava, Europske komisije, inicijative BIOEAST, Konzorcija biobaziranih industrija te predstavnici hrvatskih tvrtki i organizacija aktivnih u području biogospodarstva.

Sudjelovanje potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića potvrđuje snažnu potporu Vlade razvoju biogospodarstva kao jednog od ključnih pokretača održivoga gospodarskog rasta i zelene tranzicije Hrvatske.

Zagreb: Ministar David Vlajčić | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL

Chat s ministrima i primjeri dobre prakse

Poseban dio programa čine razgovori s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske Davidom Vlajčićem, ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašom Mikuš Žigman, ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković te ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom.

Konferencija će istaknuti primjere dobre prakse koje donose tvrtke MIRET d.o.o./Earthbound™ Eco Sneakers i FEMA d.o.o., uz inspirativni domaći start-up projekt tvrtke BIOTECH MATERIALS d.o.o., koji pokazuju kako inovacije i održiva rješenja potiču razvoj gospodarstva i ubrzavaju zelenu tranziciju.

Biogospodarstvo ima ključnu ulogu u smanjenju ovisnosti o fosilnim resursima, jačanju otpornosti društva na ključne izazove i poticanju kružnoga gospodarstva, a ova konferencija prilika je da Hrvatska i Europa zajedno razmotre put prema održivijoj budućnosti.

Organizator konferencije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, medijski partner su 24sata, a partneri HEP, Podravka, Hrvatske šume, Agroproteinka, Hrvatska gospodarska komora i Energetski institut "Hrvoje Požar", Inovacijski centar "Nikola Tesla" i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.