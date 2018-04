Dani komunikacija: Pobjednici Effie i MIXX natjecanja

Nakon iscrpljujućeg i dugotrajnog promišljanja, stručni žiri prepun prekaljenih profesionalaca i znalaca izašao je pred javnost s imenima onih koji će s Dana komunikacija otići teži za točno onoliko koliko iznosi težina Effie nagrade, prestižne nagrade koja se dodjeljuje agencijama i projektima koji su uspjeli ujediniti kreativnost i rezultate.



Ovo su imena dobitnika Effie nagrade za 2018. godinu:



Grand Prix + zlato:

Ožujsko pivo - kampanja "Žuja je zakon (2015-2017)" u kategoriji Dugoročna učinkovitost za klijenta Zagrebačka pivovara, agencije: BBDO Zagreb, Universal McCann, Degordian, Pragma komunikacije

Zlato:

Pipi - kampanja "Boli me pipi" u kategoriji Piće (alkoholno i bezalkoholno) za klijenta Dalmacijavino Split, agencije: Imago reklamna agencija, Jedinica i nula

Brufen Effect - kampanja "Nemojte mučiti sami sebe" u kategoriji Roba široke potrošnje za klijenta Mylan Hrvatska, agencije: Señor, Advans, Centralna jedinica

Ožujsko pivo - kampanja "Budi hrabar - počeši s razlogom" u kategoriji Neprofitabilne, pro-bono, humanitarne kampanje za klijenta Zagrebačka pivovara, agencije: BBDO Zagreb, Universal McCann, Degordian, Pragma komunikacije

Srebro:

Karlovačko - kampanja "Kako siješ tako ćeš i piti" u kategoriji Piće (alkoholno i bezalkoholno) za klijenta Heineken Hrvatska, agencije: Bruketa&Žinić&Grey, Starcom/Publicis One

Ožujsko pivo - kampanja "Mame i tate su zakon" u kategoriji Piće (alkoholno i bezalkoholno)za klijenta Zagrebačka pivovara, agencije: BBDO Zagreb, Universal McCann, Degordian

Bronca:

Stari lisac - kampanja "Lansiranje Starog lisca - Kreni u lov i probudi u sebi Starog lisca" u kategoriji Piće (alkoholno i bezalkoholno) za klijenta Heineken Hrvatska, agencije: Publicis, Starcom/Publicis One

Iskon Internet - kampanja "Iskon Casting" u kategoriji Telekomunikacijske usluge za klijenta Iskon, agencije: Señor, Pro Media Group, 404, Centralna jedinica

Tele2 - kampanja "Pokućni internet" u kategoriji Telekomunikacijske usluge za klijenta Tele2, agencije: Imago reklamna agencija, Media Polis

Croatia osiguranje - kampanja "Croatia je Hrvatska - Povijest pišemo sami" u kategoriji Korporativni ugled, image i identitet za klijenta Croatia osiguranje, agencije: Bruketa&Žinić&Grey, Brigada, Millenium promocija



Najistaknutiji u digitaliji!

Jednako iscrpljujuće je bilo i žiriju koji je trebao između velikog broja sjajnih digitalnih projekata izabrati onaj jedan koji je bio najsjajniji. Koja je to agencija ove godine pokazala da uz iznimnu kreativnost, strategiju, izvedbu i inovativno korištenje medija može postići vrhunske rezultate? Konačno znamo i to.



Dobitnici MIXX nagrada za 2018. godinu su:

Best Website: Vipnet.hr, web.burza za klijenta VIPnet



Best Mobile App: Terappia, Infinum za klijenta Novartis



Best Tech & Innovation: Foto - prepoznavanje, Undabot za klijenta Njuškalo



Best Social: Vip YouTube Akademija, Degordian za klijent VIPnet



Best Search: Searching Bike.hr in 2017, SeekandHit za klijenta Sensus Grupa



Best Branded Content: Vipme Nema da nema, Bruketa&Žinić&Grey za klijenta VIPnet



Best Media Strategy: Shake&Take 2.0, 404 za klijenta Coca-Cola Adria



Direct Response and Lead Generation Campaign: Projekt Meandar, M+ Agency za klijenta Feal IN



Cross-Media Integration Campaign: Croatia je Hrvatska - Povijest pišemo sami, Bruketa&Žinić&Grey za klijenta Croatia osiguranje



Brand Awareness Campaign: Beck's - Scratch4Art, 404 za klijenta Zagrebačka pivovara



Best in Show: Boli me Pipi, Imago Ogilvy za klijenta Dalmacijavino







Tema: Promo sadržaj