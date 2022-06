Danijel Rehak cijeli je svoj život dao za Vukovar i za Hrvatsku

Nakon što se gotovo mjesec dana borio za život, u Vukovaru je preminuo Danijel Rehak, hrvatski dragovoljac, branitelj Vukovara, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske, zatočenik srbijanskih logora i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora te Centra za istraživanje ratnih zločina. Ovaj svima znani Vukovarac i domoljub do zadnjeg se dana života zalagao za istinu i pravdu za svoj Vukovar, za branitelje, koje je neumorno zastupao gdje god je bilo potrebno. Prijatelji i suborci zvali su ga Danika i Kudeljarac, ratno kodno ime bilo mu je Mongol, i u životu je najviše volio ljude, ali i svoj grad. "Vukovar je moj rodni grad, grad moje mladosti i grad za koji me vežu duboki osjećaji", napisao je jednom i svi su znali da je to tako. Uvijek spreman za šalu, za suradnju, spreman pomoći kad god zatreba, svojim je dobrim duhom lako osvajao simpatije svih koji su ga poznavali.

Prije rata Rehak je radio kao profesor tjelesnog odgoja, a u Domovinski rat uključio se u srpnju 1991. godine, kad je, nakon Tomislava Merčepa, preuzeo Sekretarijat za narodnu obranu Vukovara. Cijeli rat proveo je na prvim linijama obrane, a padom grada završio je u srbijanskim logorima, gdje je bio devet mjeseci. Jedini je branitelj iz zapovjedne strukture grada Vukovara koji je pojedinačno uhićen i zarobljen, a nije likvidiran.

- Najveći neprijatelj logoraša su bolesti kardiovaskularnog sustava, potom posljedice premlaćivanja, izgladnjivanja i stresa. Znate li koliko mi logoraši mrzimo hodnike? I najkraći nam je predugačak jer se sjetimo onih iz logora u kojima nas je čekao špalir policajaca s batinama, i peglanje po nama dok se ne onesvijestimo od boli - kazao je Rehak u jednom od zadnjih intervjua.

Upravo od te kardiovaskularne bolesti bolovao je i Rehak, zbog čega je i operiran prije mjesec dana, nakon čega mu je stalo srce i pao je u komu. Liječnici su se borili za njegov život, no on je, čini se, prošao kroz svoj posljednji hodnik.

U ime udruge logoraša podignuo je mnoge kaznene prijave protiv ljudi koje se sumnjiči za ratne zločine i nikada nije dopuštao da se to zaboravi. Zalagao se za to da logoraši, i oni koji su preminuli u logorima, dobiju odštetu te da Srbija odgovara za uništeni grad. Jedan je od inicijatora gradnje Spomen doma Ovčara, a njegova je udruga sudjelovala i u izradi stripa "Krik s Ovčare". Godinama je radio na prikupljanju arhive ispovijesti logoraša i njihovih patnji znajući da će to biti vrijedan povijesni dokument. Bio je vijećnik grada Vukovara, a i često su ga zvali kao govornika na državnoj razini kad je bila riječ o braniteljskim i logoraškim problemima. Tako je i prošle godine, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, pozvan da govori na tvrđavi u Kninu. Uvijek iskren, direktan, bez ustručavanja, znao je reći svima ono što ne smiju zaboraviti.

Danijel Rehak cijeli se život bavio i sportom. Bio je jedan od onih koji su poslije rata revitalizirali HNK Radnički na Trokutu, pa je više godina i obavljao dužnost predsjednika toga kluba.

Izraze sućuti povodom Rehakove smrti njegovoj je obitelji izrazio i premijer Andrej Plenković.

- S velikom tugom i žaljenjem primio sam vijest o odlasku Danijela Rehaka, koji je dao nemjerljiv doprinos u obrani naše zemlje, a zatočeništvom u srpskom logoru podnio je i veliku osobnu žrtvu, što hrvatski narod neće nikada zaboraviti. Nije stao ni u miru, nastavljajući borbu za sve one stradale u Domovinskom ratu, a posebno logoraše, zalažući se za njihovu dobrobit. Hrvatska je ostala bez još jednog heroja - kazao je.

