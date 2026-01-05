Obavijesti

Danima traže troje djece iz Kaštela. Javila se jedna curica? 'Ne smijem reći gdje sam'

Policija traži maloljetnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću u novogodišnjoj noći, 31. prosinca 2025. Riječ je o sestrama Lari (13) i Renati Burić (17) te Antoniju Benatu (16).

Splitsko-dalmatinska policija već nekoliko dana provodi opsežnu potragu za troje maloljetnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću u novogodišnjoj noći, 31. prosinca 2025. Riječ je o sestrama Lari (13) i Renati Burić (17) te Antoniju Benatu (16).

Prema dosadašnjim informacijama, vjeruje se da su se troje maloljetnika zajedno udaljili iz ustanove u kojoj su bili smješteni. 

Policija od samog nestanka intenzivno provjerava sve dojave i prikupljene informacije. Nakon što je vijest o nestanku objavljena u javnosti, u nedjelju navečer na društvenim mrežama pojavila se poruka s profila koji se predstavlja kao Lara Burić. U poruci je navela da je dobro, ali da ne smije otkriti gdje se nalazi. Dodala je i da je morala pobjeći iz ustanove jer su, kako je napisala, "svi na svoj način sebični i bezobrazni".

Iz policije poručuju da su upoznati s objavama na društvenim mrežama, no zasad ne mogu potvrditi njihovu vjerodostojnost jer je riječ o novootvorenom profilu bez ranijih objava. Sve informacije se temeljito provjeravaju u sklopu istrage.

U potragu su uključeni policijski službenici, a građani se pozivaju na suradnju. Svaka informacija koja bi mogla pomoći u pronalasku nestalih smatra se važnom.

Lara Burić visoka je oko 158 centimetara, ima smeđu kosu, zelene oči i ovalno lice. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Renata Burić visoka je oko 165 centimetara, vitke građe, kestenjaste kose i smeđih očiju. Nestala je odjevena u sivu majicu s printom, plave traperice i tenisice.

Antonio Benat također je visok oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju, a u trenutku nestanka nosio je crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice.

Građani koji imaju bilo kakvu informaciju mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji, nazvati broj 192 ili poslati podatke na e-mail adresu nestali@nestali.hr

