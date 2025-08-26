Obavijesti

TISUĆE PROSVJEDOVALE

Danska ne isključuje priznanje Palestine, ali imaju svoje uvjete

Foto: Emil Nicolai Helms/REUTERS

U nedjelju je više od deset tisuća Danaca izašlo na ulice pozivajući na prekid rata u Gazi i pozivajući Dansku da prizna palestinsku državu.

Danska ne isključuje priznanje palestinske države, pod uvjetom da bude demokratska država, izjavila je u utorak danska premijerka.

"Ne kažemo 'ne' priznavanju Palestine kao države", rekla je Mette Frederiksen na konferenciji za novinare.

"Mi smo za to već jako dugo. To je ono što želimo. Ali, očito, moramo osigurati da to bude demokratska država", dodala je.

U intervjuu za dnevni list Jyllands-Posten sredinom kolovoza, Frederiksen je izjavila da je "Netanyahu sada sam po sebi problem", smatrajući da njegova vlada ide "predaleko".

"Nastavak Netanyahuove izuzetno nasilne politike u Gazi je neprihvatljiv", napisala je također na svojim društvenim mrežama, uz opasku da od napada 7. listopada podržava pravo Izraela da ukloni "prijetnju koju predstavlja Hamas".

Priznavanje palestinske države mora služiti "pravom cilju", upozorila je u utorak.

"Ona to mora postati tek kad se bude istinski promicalo rješenje dviju država. I kada se bude mogla jamčiti održiva i demokratska palestinska država, bez utjecaja Hamasa. A to se, naravno, mora učiniti uz međusobno priznavanje Izraela", pojasnila je.

U međuvremenu, Danska će iskoristiti svoje predsjedanje EU-om kako bi povećala pritisak na Izrael.

"Bit će teško prikupiti potrebnu podršku, ali učinit ćemo sve što možemo", obećala je.

U napadu Hamasa na Izrael 7. listopada poginulo je 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a temeljenim na službenim podacima.

U izraelskoj ofenzivi odmazdi najmanje je 62 744 poginulih u Gazi, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravstva vlade Hamasa u Gazi, koje UN smatra pouzdanima, i dovela do humanitarne katastrofe.

