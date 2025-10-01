Obavijesti

News

Komentari 5
'VODE HIBRIDNI RAT'

Danska premijerka Frederiksen: Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas. A to je Rusija...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Danska premijerka Frederiksen: Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas. A to je Rusija...
Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i  želi “posijati razdor i strah u naša društva". "Nećemo to dopustiti", istaknula je...

Europa se nalazi u najtežoj situaciji nakon Drugog svjetskog rata, ocijenila je u srijedu danska premijerka Mette Frederiksen, domaćica neformalnog samita Europske unije. “Kad danas gledam Europu, mislim da prolazimo kroz najtežu i najopasniju situaciju od kraja Drugog svjetskog rata”, rekla je Fredriksen prije početka sastanka u Kopenhagenu.

Dodala je da se protiv Europe vodi hibridni rat. “Samo je jedna zemlja spremna ugroziti nas, a to je Rusija, stoga nam treba snažan odgovor”, dodala je.

NAJVEĆA NUKLEARKA U EUROPI Što se događa u Zaporižji? Dr. Tadić: Tamo je kaos. Rusima je nuklearka skladište oružja
Što se događa u Zaporižji? Dr. Tadić: Tamo je kaos. Rusima je nuklearka skladište oružja

Glavne teme samita su sigurnost i obrana, uključujući obranu od dronova, pomoć Ukrajini i migracije. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da Rusija testira EU i  želi “posijati razdor i strah u naša društva". "Nećemo to dopustiti", istaknula je.

POMORSKI DRONOVI Bivši šef CIA-e otkrio kako zaustaviti Rusiju i rat u Ukrajini
Bivši šef CIA-e otkrio kako zaustaviti Rusiju i rat u Ukrajini

“Mi smo u sukobu s Rusijom koja je već nekoliko godina agresivna u području informiranja, uključujući i tijekom izbora i koja pojačava kibernetičke napade”, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

U pogledu jačanja obrambenih sposobnosti, EU ima četiri prioriteta: obranu svemira, jačanje istočnog krila, raketnu obranu i zaštitu od dronova. To će biti tema i na redovitom sastanku na vrhu 23. listopada u Bruxellesu, a prije toga Europska komisija bi trebala predložiti vremenski plan za provedbu prioriteta.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025