Danski ministar: Ratovali smo za Ameriku u Afganistanu. Trump hoće osvojiti Grenland

Tijekom sastanka u Washingtonu između američkog potpredsjednika JD-a Vancea, državnog tajnika Marca Rubia te danskog ministra vanjskih poslova Larsa Løkkea Rasmussena i grenlandske ministrice vanjskih poslova Vivian Motzfeldt, razgovaralo se o strateškim pitanjima vezanim uz Grenland i suradnju Sjedinjenih Država, Danske i Grenlanda, piše BBC.

Rasmussen kaže da „nije lako razmišljati inovativno o rješenjima kada se svako jutro budite uz nove prijetnje”.

Ističe da je u interesu svih, bez obzira na njihove stavove, istražiti je li moguće odgovoriti na „neke od zabrinutosti, a da se pritom poštuje cjelovitost teritorija Kraljevine Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje”. Grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt kaže da je uvijek u interesu tog teritorija pronaći pravi put te da se nada većem međusobnom razumijevanju.

Rasmussen navodi da se Danska smatra najbližim saveznikom Sjedinjenih Država. Podsjetio je na sudjelovanje danskih vojnika uz američke snage u Afganistanu tijekom 2000-tih. Sjedinjene Države i Grenland, kaže Motzfeldt, trebaju se vratiti „normaliziranom odnosu kakav smo nekoć imali”.

U interesu je obje zemlje pronaći ravnotežu i djelovati kao saveznici, dodaje ona.

„Mi smo saveznici, mi smo prijatelji”, kaže, ističući da je Grenland „mnogo puta naglasio gdje stoji”. Rasmussen pak kaže da je jasno kako Trump ima želju „osvojiti” Grenland, ali vjeruje da je sastanak uspio „promijeniti američko stajalište”.

„Vrlo, vrlo jasno smo dali do znanja da to nije u interesu Grenlanda”, rekao je. Dodaje da, iako se njihova vizija budućnosti Grenlanda razlikuje od američke, dijele iste zabrinutosti kada je riječ o sigurnosti.

Ostaju crvene linije

Tijekom sastanka u Bijeloj kući, Rasmussen je opisao razgovore kao iskrene, ali konstruktivne, naglašavajući da stjecanje Grenlanda od strane Sjedinjenih Država „apsolutno nije potrebno“. Danski ministar vanjskih poslova novinarima je rekao da Trump očito želi „osvojiti“ Grenland, no da je sastanak, prema njegovu mišljenju, uspio „promijeniti američko stajalište“.

Rasmussen je najavio osnivanje radne skupine između zemalja koja će raspraviti daljnje korake i sastati se u narednim tjednima. Također je istaknuo da je Danska spremna pojačati svoj doprinos sigurnosti Grenlanda, a odbacio je tvrdnje SAD-a da je Grenland izložen prijetnjama iz Kine ili Rusije.

Oba ministra naglasila su da su Danska i Grenland spremni uvažiti neke od zabrinutosti predsjednika Trumpa, ali da postoje jasne crvene linije oko kojih nisu spremni popustiti.