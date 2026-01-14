Obavijesti

News

Komentari 3
JE, TO JE BILO NEKADA

Danski ministar: Ratovali smo za Ameriku u Afganistanu. Trump hoće osvojiti Grenland

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Danski ministar: Ratovali smo za Ameriku u Afganistanu. Trump hoće osvojiti Grenland
2
Foto: Mads Claus Rasmussen

U interesu je obje zemlje pronaći ravnotežu i djelovati kao saveznici

Admiral

Tijekom sastanka u Washingtonu između američkog potpredsjednika JD-a Vancea, državnog tajnika Marca Rubia te danskog ministra vanjskih poslova Larsa Løkkea Rasmussena i grenlandske ministrice vanjskih poslova Vivian Motzfeldt, razgovaralo se o strateškim pitanjima vezanim uz Grenland i suradnju Sjedinjenih Država, Danske i Grenlanda, piše BBC.

Rasmussen kaže da „nije lako razmišljati inovativno o rješenjima kada se svako jutro budite uz nove prijetnje”.

Ističe da je u interesu svih, bez obzira na njihove stavove, istražiti je li moguće odgovoriti na „neke od zabrinutosti, a da se pritom poštuje cjelovitost teritorija Kraljevine Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje”. Grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt kaže da je uvijek u interesu tog teritorija pronaći pravi put te da se nada većem međusobnom razumijevanju.

Denmark's Foreign Minister Lars Loekke Rasmussen and Greenland's Foreign Minister Vivian Motzfeldt prepare for meeting at the White House
Foto: Mads Claus Rasmussen

Rasmussen navodi da se Danska smatra najbližim saveznikom Sjedinjenih Država. Podsjetio je na sudjelovanje danskih vojnika uz američke snage u Afganistanu tijekom 2000-tih. Sjedinjene Države i Grenland, kaže Motzfeldt, trebaju se vratiti „normaliziranom odnosu kakav smo nekoć imali”.

U interesu je obje zemlje pronaći ravnotežu i djelovati kao saveznici, dodaje ona.

„Mi smo saveznici, mi smo prijatelji”, kaže, ističući da je Grenland „mnogo puta naglasio gdje stoji”. Rasmussen pak kaže da je jasno kako Trump ima želju „osvojiti” Grenland, ali vjeruje da je sastanak uspio „promijeniti američko stajalište”.

SUDBINA ARKTIKA Švedska šalje vojsku na Grenland. Cure neslužbeni detalji o sastanku u SAD-u
Švedska šalje vojsku na Grenland. Cure neslužbeni detalji o sastanku u SAD-u

„Vrlo, vrlo jasno smo dali do znanja da to nije u interesu Grenlanda”, rekao je. Dodaje da, iako se njihova vizija budućnosti Grenlanda razlikuje od američke, dijele iste zabrinutosti kada je riječ o sigurnosti.

Ostaju crvene linije

Tijekom sastanka u Bijeloj kući, Rasmussen je opisao razgovore kao iskrene, ali konstruktivne, naglašavajući da stjecanje Grenlanda od strane Sjedinjenih Država „apsolutno nije potrebno“. Danski ministar vanjskih poslova novinarima je rekao da Trump očito želi „osvojiti“ Grenland, no da je sastanak, prema njegovu mišljenju, uspio „promijeniti američko stajalište“.

Rasmussen je najavio osnivanje radne skupine između zemalja koja će raspraviti daljnje korake i sastati se u narednim tjednima. Također je istaknuo da je Danska spremna pojačati svoj doprinos sigurnosti Grenlanda, a odbacio je tvrdnje SAD-a da je Grenland izložen prijetnjama iz Kine ili Rusije.

Oba ministra naglasila su da su Danska i Grenland spremni uvažiti neke od zabrinutosti predsjednika Trumpa, ali da postoje jasne crvene linije oko kojih nisu spremni popustiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Prijete udari? Tvrtke prekidaju letove za Izrael, SAD evakuira bazu. 3400 ubijenih u Iranu?
PRATITE NA 24SATA

Prijete udari? Tvrtke prekidaju letove za Izrael, SAD evakuira bazu. 3400 ubijenih u Iranu?

Sve događaje vezane za prosvjed u Iranu pratite uživo na 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026