Dansku premijerku Frederiksen naljutila je ova poruka: 'Stalno mi šalju poruke o mom izgledu!'

"Napokon da je netko ovo napisao", "Nisam Dankinja, ali vi ste moja premijerka", "Svaka vam čast, ovo je kad ljudi misle da je izgled najbitniji", "Žena u Kijevu bježi od Putinovih raketa, a likovi joj upadaju s ovakvim porukama. Potpuno suludo"... Nižu se komentari pod Instagram objavu danske premijerke Mette Frederiksen. Ona je na društvenim mrežama objavila poruku koju joj je poslao jedan plastičniu kirurg, nudeći svoje usluge "da joj popravi ono mjesto na nosu"...

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- Zadnje što sam čula jučer kada smo napustili Kijev bila je sirena za zračnu uzbunu. Rat se nastavlja u Europi. Jedna od prvih poruka koju sam dobila kada sam se vratila u Dansku bila je ta. Ne mogu izbrojati koliko sam poruka primila tijekom godina o svojem izgledu. Pogotovo da imam ružne zube i rijetku kosu. Da imam ružnu 'bradavicu' na nosu, da bi bilo dobro da se botoksiram - napisala je Frederiksen, koja je na poziciji danske premijerke od 2019. godine...

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

- Ne miješam se u ono što drugi rade sa svojim izgledom. Živim dobro sa svojim tijelom. Onakvim kakvo je sada, kada si žena i bližiš se 50-ima - dodala je danska premijerka.

Kaže kako ju je ovo malo iživciralo...

- Dobro došli ste mi pisati. Ali nadam se da ćete onda svoje vrijeme posvetiti nečemu važnijem, ne mojem nosu. Šaljem ljubav svima koji svaki dan morate slušati o savršenim nesavršenostima s kojima svi hodamo okolo - poručuje Frederiksen.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Tko je Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen je danska socijaldemokratska političarka i jedna od najdugovječnijih aktualnih europskih vođa. Rođena je 19. studenoga 1977. u Aalborgu, u obitelji povezanoj sa socijaldemokracijom i sindikalnim pokretom.

U politiku je ušla vrlo rano, sa samo 15 godina učlanila se u socijaldemokratsku omladinu, a već je 2001., s 24 godine, izabrana u danski parlament.Nakon ulaska u parlament brzo je napredovala. Bila je ministrica zapošljavanja od 2011. do 2014., zatim kratko ministrica pravosuđa, a 2015. preuzela je vodstvo Socijaldemokratske stranke.

Četiri godine poslije, 27. lipnja 2019., postala je premijerka Danske i tada je, s 41 godinom, bila najmlađa osoba koja je ikad došla na tu funkciju.Njezin politički profil pomalo je neobičan za europsku ljevicu. Frederiksen snažno brani dansku socijalnu državu, javne usluge i radnička prava, ali istodobno zastupa vrlo restriktivnu politiku prema imigraciji.

Foto: Sebastian Elias Uth/REUTERS

Upravo je ta kombinacija socijalne politike i strožeg odnosa prema migracijama postala jedno od obilježja danskih socijaldemokrata pod njezinim vodstvom.

Na premijerskoj funkciji našla se u nizu velikih kriza, od pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini do sve većih sigurnosnih napetosti u Europi. Tijekom godina na vlasti postala je poznata kao vrlo direktna, energična i ponekad prilično tvrda političarka. I sama je u novogodišnjem govoru početkom 2026. priznala da ju je razdoblje kriza učinilo 'tvrđom' u političkim raspravama.

Nakon izbora 2026. formirala je svoju treću vladu, koja je na dužnost stupila 3. lipnja 2026. i okuplja Socijaldemokrate, Socijalističku narodnu stranku, Moderati i Radikalnu ljevicu.

U braku je i ima dvoje djece.

