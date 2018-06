Dao im 225.000 kn: Ovako su izigrali poduzetnika iz Zagorja

Trojica osumnjičena za prijevaru zagorskog poduzetnika Danijela Š. završila su u istražnom zatvoru Remetinec. Iza rešetaka su završili na mjesec dana kako ne bi mogli ponoviti kazneno djelo. Sumnjiče se da su s više zasad nepoznatih ljudi od veljače pa do 4. lipnja 2018. od Danijela Š. nizom prijevara izvukli 225.000 kuna.

'Dolazi mi 100.000 dolara, ali trebam lovu za troškove...'

Sve je, navodno, počelo tako što je Adis B. "prodao" poduzetniku priču da mu na ime prihoda tvrtke koju je imao u SAD-u treba stići 100.000 dolara, ali da mora platiti određene troškove radi dostave novca koji treba ići preko veleposlanstva SAD-a u BiH. Stoga je zatražio od Danijela Š. da mu pozajmi novac. Sastavili su i ugovor o kratkoročnoj pozajmici na iznos od 32.500 kuna.

Poduzetnik mu je, ne sumnjajući u njegovu priču, od veljače do ožujka u više navrata pozajmio 101.950 kuna.

'Dobar dan, zovem iz banke, trebamo još novca...'

Potom je Adis B., sumnjaju istražitelji, angažirao zasad nepoznatog muškarca koji je nazvao Danijela Š. i predstavio se kao zaposlenik "Intesa Sao Paolo banke" u Rijeci i rekao kako treba podmiriti i dodatne troškove kako bi Adis B. dobio novce iz SAD-a ili će se novac vratiti u Ameriku.

Danijel Š. povjerovao je te je putem Western Uniona uplatio 32.850 kuna. Potom je uslijedilo još nekoliko poziva iz "drugih banaka" zbog istog razloga, a Danijel Š. je sve plaćao.

'Evo vam sef s novcem, ali ne otvarajte ga'

U dogovoru s Adisom B. poduzetnika je nazvao Nenad B. Predstavio se kao Vjekoslav iz 'Gama Tim Securityja' te mu rekao da dođe u Krapinu kako bi preuzeo sef u kojem se nalazi 133.000 kuna od Adisa B. Kad je došao u Krapinu sreo se s Adisom B. i Nenadom B. koji su mu predali sef i rekli mu da će šifru dobiti nakon što se podmire svi troškovi, da je sef pod nadzorom zaštitarske tvrtke i da će, ako se nasilno otvori, novac biti uništen.

Par dana kasnije ponovno su se sreli s još jednim nepoznatim muškarcem koji je poduzetniku predstavljen kao djelatnik banke. On je Danijelu Š. pokazao presliku stanja računa Adisa B. na kojoj je navedeno da na računu ima 650.000 kuna.

Tom prilikom mu je, sumnja se, Nenad B. predao pismo namjere "Gama Tim Securityja " u vezi ranije preuzetog sefa.

A onda ga je nazvao 'inspektor': I njemu je dao novac...

Prevaranti su krenuli dalje te ga je, prema dogovoru s Adisom B., nazvao Zdravko B. i predstavio kao inspektor PNUSKOK-a koji istražuje Adisa B. i skupinu muškaraca zbog pranja novca.

Dogovorili su sastanak na kojem je "inspektor" rekao Danijelu Š. kako je i on upao u istragu, no ponudio mu je i izlaz u vidu dobivanja statusa zaštićenog svjedoka. Dok su razgovarali, na mobitel je spojio i "suca" koji je poduzetniku rekao kako je jamčevina da se brani sa slobode 45.000 kuna, no da će je smanjiti na 35.000 kuna, ako odmah uplati 15.000 kuna.

Danijel Š. se uplašio i pristao te je novac predao istog dana u Zaboku u blizini policijske postaje.

Dok nije shvatio da bi se moglo raditi o prijevari ostao je bez 225.000 kuna...