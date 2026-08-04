DAR POVODOM BLAGDANA: Sve članke čitaj besplatno! Otključaj sav sadržaj uz registraciju!

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Piše 24sata,
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VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja
PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ
Novi detalji užasa u Zagorju: Majka se nedavno odselila. O svemu se sada oglasio i DORH
TRAGEDIJA U ZAČRETJU

Novi detalji užasa u Zagorju: Majka se nedavno odselila. O svemu se sada oglasio i DORH

Nalazi obdukcije navodno bi trebali biti objavljeni najkasnije sutra i oni bi trebali rasvijetliti okolnosti ove tragedije. Neslužbeno, otac je ubio dvoje djece, a potom zapalio kuću i oduzeo si život

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