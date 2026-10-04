Darijana Filipović nakon izborne pobjede: 'Hvala obitelji, HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću'

Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U emotivnom obraćanju nakon objave prvih rezultata zahvalila je građanima na ukazanom povjerenju te poručila da njezin izbor predstavlja pobjedu cijelog naroda. Istaknula je kako želi da rad državnih institucija u iduće četiri godine bude primjer međusobnog poštovanja, prenosi N1.

Filipović je naglasila da su Hrvati u Bosni i Hercegovini napokon izabrali svoju legitimnu predstavnicu, čime je prekinuto dugogodišnje razdoblje u kojem su im drugi birali člana Predsjedništva. Prema preliminarnim rezultatima, osvojila je više od 48 posto glasova, ostavivši iza sebe Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića.

​- Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje - rekla je Filipović.

Zahvalila je i bošnjačkom narodu za koji je istaknula da je na ovim izborima pokazao kako ne želi preglasavanje i političke tenzije koje iz toga proizlaze. Dodala je da su Hrvati različitih uvjerenja, ali da im je svima stalo do ravnopravnosti.

​- Kada hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina BiH - poručila je nova članica Predsjedništva.

Zahvala stranci, obitelji i Andreju Plenkoviću

Svoj politički uspjeh pripisala je hrabrosti vrha HDZ-a BiH na čelu s Draganom Čovićem, ali i podršci iz Republike Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković među prvima joj je čestitao na uvjerljivom rezultatu, poručivši da Hrvati u Bosni i Hercegovini od sada imaju legitimnu predstavnicu na najvišoj razini.

Filipović se osvrnula na svoju kandidaturu, ističući kako se mnogi ne bi usudili povući takav potez te da je za neke bila tek iznenađenje, ali su znanje i infrastruktura stranke bili presudni u ovoj pozitivnoj kampanji.

​- Želim da naš rad u sljedeće četiri godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li dva jedan ili jedan dva, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo - kazala je Filipović.

Na kraju emotivnog pobjedničkog govora posebnu zahvalu uputila je svojoj obitelji. Uz stranačke kolege i mlade iz izbornog stožera, zahvalila je roditeljima, sestri i suprugu na bezuvjetnoj podršci tijekom zahtjevne izborne kampanje u kojoj su građani pokazali ustrajnost čekajući u redovima i usvajajući nove tehnologije glasanja.

*uz korištenje AI-ja