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UŠLA U PREDSJEDNIŠTVO BIH

Darijana Filipović nakon izborne pobjede: 'Hvala obitelji, HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću'

Piše 24sata,
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Darijana Filipović nakon izborne pobjede: 'Hvala obitelji, HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću'
Foto: N1
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Darijana Filipović iz HDZ-a BiH ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u svom emotivnom obraćanju zahvalila je građanima na povjerenju i naglasila važnost međusobnog poštovanja u radu državnih institucija.

Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U emotivnom obraćanju nakon objave prvih rezultata zahvalila je građanima na ukazanom povjerenju te poručila da njezin izbor predstavlja pobjedu cijelog naroda. Istaknula je kako želi da rad državnih institucija u iduće četiri godine bude primjer međusobnog poštovanja, prenosi N1.

Filipović je naglasila da su Hrvati u Bosni i Hercegovini napokon izabrali svoju legitimnu predstavnicu, čime je prekinuto dugogodišnje razdoblje u kojem su im drugi birali člana Predsjedništva. Prema preliminarnim rezultatima, osvojila je više od 48 posto glasova, ostavivši iza sebe Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića.

MANJA IZLAZNOST UŽIVO HDZ slavi u BiH, Darijana Filipović ide u predsjedništvo. Čestitao joj i premijer Plenković
UŽIVO HDZ slavi u BiH, Darijana Filipović ide u predsjedništvo. Čestitao joj i premijer Plenković

​- Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje - rekla je Filipović.

Zahvalila je i bošnjačkom narodu za koji je istaknula da je na ovim izborima pokazao kako ne želi preglasavanje i političke tenzije koje iz toga proizlaze. Dodala je da su Hrvati različitih uvjerenja, ali da im je svima stalo do ravnopravnosti.

​- Kada hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina BiH - poručila je nova članica Predsjedništva.

Zahvala stranci, obitelji i Andreju Plenkoviću

Svoj politički uspjeh pripisala je hrabrosti vrha HDZ-a BiH na čelu s Draganom Čovićem, ali i podršci iz Republike Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković među prvima joj je čestitao na uvjerljivom rezultatu, poručivši da Hrvati u Bosni i Hercegovini od sada imaju legitimnu predstavnicu na najvišoj razini.

IDE U PREDSJEDNIŠTVO Plenković: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu u BiH
Plenković: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu u BiH

Filipović se osvrnula na svoju kandidaturu, ističući kako se mnogi ne bi usudili povući takav potez te da je za neke bila tek iznenađenje, ali su znanje i infrastruktura stranke bili presudni u ovoj pozitivnoj kampanji.

​- Želim da naš rad u sljedeće četiri godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li dva jedan ili jedan dva, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo - kazala je Filipović.

Na kraju emotivnog pobjedničkog govora posebnu zahvalu uputila je svojoj obitelji. Uz stranačke kolege i mlade iz izbornog stožera, zahvalila je roditeljima, sestri i suprugu na bezuvjetnoj podršci tijekom zahtjevne izborne kampanje u kojoj su građani pokazali ustrajnost čekajući u redovima i usvajajući nove tehnologije glasanja.

*uz korištenje AI-ja

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