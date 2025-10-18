Obavijesti

Dario Hrebak (HSLS): Želimo izgraditi nova lica u politici

Dario Hrebak (HSLS): Želimo izgraditi nova lica u politici
Zagreb: Konferencija za medije povodom premijere prve profesionalne predstave u Bjelovaru "Čaruga"

Predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak istaknuo je na konzultacijama stranke u Bjelovaru da HSLS želi graditi nova lica u politici uoči parlamentarnih izbora koji slijede za dvije i pol godine

HSLS 18. i 19. listopada u Bjelovaru održava "strateške konzultacije" pod nazivom "HSLS - jučer, danas, sutra" na kojima se okuplja više od stotinu sudionika, među kojima su stranački dužnosnici, saborski zastupnici, članovi županijskih, gradskih i općinskih vijeća te brojni predstavnici lokalnih organizacija.

Cilj skupa je analizirati izazove liberalizma u suvremenom hrvatskom društvu te definirati konkretne političke smjernice za razdoblje koje je pred HSLS-om. Hrebak je naglasio kako je zadatak HSLS-a ponuditi Hrvatskoj političku opciju koja se bavi budućnošću, a ne prošlošću.

- HSLS se neće baviti ideološkim sukobima i podjelama. Naš fokus je na stvaranju učinkovitije javne uprave, smanjenju poreznog opterećenja, poticanju slobodnog tržišta i izgradnji društva u kojem se uspijeva znanjem i radom. Želimo biti stranka konkretnih rješenja, a ne praznih slogana - rekao je Hrebak.

Stranka promišlja o Hrvatskoj 2041. i 2045. kao zemlji učinkovitije i manje birokratizirane javne administracije, nižih poreznih opterećenja, snažnog gospodarstva koje se temelji na inovacijama i znanju te društva u kojem se uspjeh postiže radom i odgovornošću.

Dodao je da će stranka na konzultacijama redefinirati najvažnije politike, pri čemu će inzistirati na povećanju efikasnosti i digitalizacije javne uprave. Među prioritetima je jačanje gospodarstva smanjenjem pritiska na poduzetnike, što HSLS provodi u Bjelovaru kao gradu s najmanjim porezima u državi, naveo je Hrebak.

Istaknuo je da je stranka u vladajućoj većini postigla niz reformi, od smanjenja javnog duga do reforme Hrvatske gospodarske komore i ukidanja parafiskalnih nameta. Hrebak je pojasnio da se HSLS fokusira na gospodarstvenike, male i srednje poduzetnike te obrtnike, a u energetici podupire razvoj nuklearne i geotermalne energije.

Komentirajući položaj stranke, istaknuo je da se HSLS pozicionira kao ozbiljna stranka s jasnom perspektivom.

- HSLS je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji osvojio 30 posto glasova, a u Bjelovaru 50 posto. Važno je da imamo svoje politike i prepoznatljive ljude - rekao je Hrebak dodavši da se uz HSLS ne vežu nikakve afere.

Drugog dana skupa održat će se sjednice Predsjedništva i Središnjeg vijeća HSLS-a.

