Dario Zurovec o vulgarnom ispadu: Nije mi žao, to su trolovi

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec našao se u središtu pozornosti nakon što je objavio fotografije i informacije o radovima na Ulici Franje Tuđmana te odgovorio na komentar jednog korisnika koji ga je ironično upitao: "Koliko si se ti ugradio, 1-2-3... cm?"

- Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu - napisao je uz emotikon srca.

Večeras je komentirao ispad.

- Jasno mi je da možda nije primjereno da se na takav način obraća, ali ne bih to napravio da se ne radi o trolovima, jednostavno sam odlučio to prerezati i u budućnosti ću ih sve blokirati - rekao je Zurovec za Dnevnik Nove TV.

- S obzirom da se radi o lažnim profilima koji me kontinuirano napadaju definitivno mi nije žao - poručio je.

Podsjetimo, ovo nije prvi takav slučaj, Zurovec je prošlog mjeseca u videu pjevao vozeći automobil, odgovarajući kritičarima na prozivke zbog kupnje skupocjenog Audija.