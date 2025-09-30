Obavijesti

News

Komentari 0
ZGROZIO JAVNOST

Dario Zurovec o vulgarnom ispadu: Nije mi žao, to su trolovi

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Dario Zurovec o vulgarnom ispadu: Nije mi žao, to su trolovi
Zagreb: Sabor o Prijedlogu zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, izazvao buru reakcija odgovorom hejterima na društvenim mrežama. Tvrdi da će ubuduće blokirati trolove...

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec našao se u središtu pozornosti nakon što je objavio fotografije i informacije o radovima na Ulici Franje Tuđmana te odgovorio na komentar jednog korisnika koji ga je ironično upitao: "Koliko si se ti ugradio, 1-2-3... cm?"

- Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu - napisao je uz emotikon srca.

Večeras je komentirao ispad.

GRADONAČELNIK SVETE NEDELJE Skandalozni komentari Darija Zurovca: 'Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu...'
Skandalozni komentari Darija Zurovca: 'Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu...'

- Jasno mi je da možda nije primjereno da se na takav način obraća, ali ne bih to napravio da se ne radi o trolovima, jednostavno sam odlučio to prerezati i u budućnosti ću ih sve blokirati - rekao je Zurovec za Dnevnik Nove TV.

- S obzirom da se radi o lažnim profilima koji me kontinuirano napadaju definitivno mi nije žao - poručio je.

GRADONAČELNIK SVETE NEDELJE Zurovec ponovno traži Audi A6, ovoga puta ne mora biti crni
Zurovec ponovno traži Audi A6, ovoga puta ne mora biti crni

Podsjetimo, ovo nije prvi takav slučaj, Zurovec je prošlog mjeseca u videu pjevao vozeći automobil, odgovarajući kritičarima na prozivke zbog kupnje skupocjenog Audija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'
PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU

Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025