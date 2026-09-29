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240 UPLATA

Daruvar: 74-godišnjak u prevari ostao bez 33.000 eura

Piše HINA,
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Daruvar: 74-godišnjak u prevari ostao bez 33.000 eura
Foto: PU zadarska
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muškarac je od siječnja ove godine bio u kontaktu s nepoznatim osobama koje su mu obećale pomoć za bolesnog člana obitelji

Daruvarska policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što je 74-godišnjak s tog područja prijavio da je u više od 240 uplata poslao oko 33.000 eura osobama koje su mu na društvenoj mreži ponudile pomoć u liječenju člana obitelji.

Kako je u utorak izvijestila Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, muškarac je od siječnja ove godine bio u kontaktu s nepoznatim osobama koje su mu obećale pomoć za bolesnog člana obitelji. Novac je u više navrata uplaćivao preko računa i vrijednosnih bonova.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.

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Policija je građanima ponovno savjetovala oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu te da ne uplaćuju novac ljudima koje su upoznali preko društvenih mreža, osobito kad traže višestruke ili hitne uplate.

Savjetuju i da nikome ne daju podatke o računima, karticama, PIN-ovima i lozinkama, a u slučaju sumnje na prijevaru da se odmah jave banci i policiji te sačuvaju komunikaciju i potvrde o uplatama.

Ministarstvo unutarnjih poslova o zaštiti od internetskih prijevara građane educira kroz preventivnu kampanju Web heroj.

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