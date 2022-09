David je izborio bitku s teškim tumorom na mozgu, a treba mu kapa koja produljuje život

Bilo je to sredinom kolovoza. Malo mjesto u Istri, Nedešćina blizu Labina. Prepuno školsko igralište, drvene klupice, roštilj, bend i puno ljudi, više od 500, u mjestu koje ima 600 stanovnika. Dan općine, pomislio sam. No nije bilo tako banalno. Mještani, a i oni iz susjednih mjesta, okupili su se kako bi pomogli bolesnom Davidu Mohoroviću (34). Skupili su novac za nabavku uređaja Optune, "kapu" koja bi mu trebala pomoći, odnosno prva dva mjeseca korištenja (predujam) i operaciju u Turskoj, a sada se skuplja za nastavak korištenja Optune uređaja, koji se plaća mjesečno, i ostale troškove liječenja...

- Davidovo stanje trenutačno je dobro. Oporavlja se od još jednog zahvata. Nakon operacije u Turskoj došlo je do istjecanja likvora kroz rez, što spada u česte komplikacije pri takvim operacijama. Ostaje nam problem s vidom, koji je izgubio zbog pritiska tumora, ali David i tu vidi male pomake na bolje, pa se nadamo bar djelomičnom oporavku - rekla nam je Davidova supruga Anni Mohorović.

Spas su pronašli u Turskoj.

- U Turskoj su odradili ono što nismo mogli ni sanjati kad smo dobili dijagnozu. Davidov tumor bio je veći od 7 cm i kirurški tim u Rijeci obavio je posao najbolje što je mogao s obzirom na tehnologiju kojom raspolažu i uzimajući u obzir da je nužno izbjeći bilo kakvo drugo oštećenje mozga. Unatoč odlično izvedenom zahvatu u Rijeci, većina tumora je ostala te se pristupilo standardnom nastavku liječenja glioblastoma, a to je kemoterapija i radioterapija. Kad smo se obratili klinici u Turskoj, oni su nakon pregleda zadnjeg MR-a javili da mogu tumor ukloniti u potpunosti. Otputovali smo u Istanbul 17. srpnja budući da smo prvi pregled imali zakazan odmah drugo jutro - objašnjava Anni.

Operacija je bila 22. srpnja, prošla je bez komplikacija i postoperativni MR pokazala je da je tumor uspješno uklonjen u potpunosti. Već 29. srpnja vratili su se u Hrvatsku. Uređaj Optune korsitili su od polovice lipnja pa do odlaska u Tursku, a sada im je prioritet što prije nastaviti s terapijom.

- Uređaj koji u mnogim zemljama spada pod tzv. Standard of care, odnosno njegovo korištenje propisuje se odmah nakon ili čak uz radioterapiju i kemoterapiju. Za Optune se ne može reći da je lijek za glioblastom, jer on to nije. On služi tome da se spriječi daljnja dioba tumorskih stanica. Nažalost, glioblastom je vrsta brzo napredujućeg tumora, čije je širenje praktički nemoguće spriječiti. Optune se često naziva 'kapa', ali riječ je o elektrodama koje se zalijepe na glavu. One šalju unakrsne električne impulse koji sprečavaju daljnju diobu stanica. U medicini nema garancije, ali ovo je jedina opcija koja nam daje nadu da ćemo tumor zaustaviti i uspjeti pobijediti poraznu statistiku koja dolazi s ovom bolešću. Optune u Hrvatskoj, nažalost, nije registriran kao medicinsko pomagalo, pa ne postoji mogućnost nabavke u sklopu našeg zdravstvenog sustava. Mi smo preporuku za korištenje dobili u Austriji te smo se nakon toga obratili direktno kompaniji Novocure za nabavku uređaja. Trošak nabavke uređaja je vrlo velik te smo bili primorani zatražiti pomoć dobrih ljudi. U pomoć Davidu uključila cijela Nedešćina, a i mjesta oko Labina. Kako kažu, bez pomoći "malih" ljudi iz Nedešćine, Labina, svih okolnih mjesta, ali i ostatka Hrvatske i inozemstva, to ne bi bilo moguće. Udruga Mendula pokrenula je akciju, priključili su mnogobrojni drugi organizatori koji su htjeli dati svoj doprinos.

- Imamo sreću da živimo u maloj sredini, gdje su ljudi stvarno ljudi! Od kada smo objavili Davidovu bolest i borbu koja je pred nama, pomoć i podrška ne prestaju. Prikupljen je novac za pokrivanje troška nabave Optunea i troška operacije u Turskoj.

Prve simptome David je počeo osjećati prije dvije godine. No nije im padalo na pamet da će bolovi u vratu i umor u očima iznjedriti ovakvu dijagnozu...

- David je radio fizički zahtjevan posao, nakon posla je radio nešto oko kuće, a u to vrijeme bili smo i iscrpljeni jer smo u travnju 2020. dobili sinčića. Pripisali smo tom teškom ritmu. Problemi su postali izraženiji krajem 2021., kad su se bolovi pojačali, a umor u očima pretvorio se u povremene gubitke vida na par sekundi. Tad smo krenuli s raznim pretragama, ali nalazi su uvijek bili uredni. Onda je 18. siječnja 2022. bio na pregledu oftalmologa, koji je rekao da nešto nije u redu s očnim živcem i da se drugi dan hitno javi u KBC Rijeka radi detaljnih pretraga. Naš svijet 19. siječnja se izokrenuo i dobili smo dijagnozu - tumor na mozgu. Odmah je prebačen na Sušak, gdje je odrađena operacija. Nakon operacije čekali smo nalaz biopsije, koji je potvrdio najlošije slutnje. Radi se o Glioblastomu Gradusa IV. Nakon oporavka od operacije počeo je s kemoterapijom i radioterapijom. Znajući da je ostala velika masa tumora, počeli smo tražiti i druge opcije izvan Hrvatske, a to je prije svega uključivalo Optune, a nakon toga i operaciju u Istanbulu - dodala je Anni.

Objašnjava i daljnji tijek oporavka:

- Nastavljamo s korištenjem Optunea. Svaki dugotrajniji prestanak korištenja otvara mogućnost recidiva tumora. Čak i s Optuneom garancije nema. U rujnu imamo zakazan MR, za koju se nadamo da će pokazati da tumora i dalje nema. Nakon toga planiramo završiti cikluse kemoterapije, koje smo bili primorani prekinuti zbog odlaska u Tursku. Ako bude sreće i sve prođe po planu, pred Davidom je život pun redovnih kontrola, od kojih ćemo uvijek strepiti, ali mi se nadamo i borimo do kraja.

Od kada su dobili dijagnozu, njihov se život iz korijena promijenio. Kako je David izgubio vid, njegovi roditelji borave s njima i pomažu im u svakodnevnim zadacima.

- Tu su i stalni odlasci na kontrole i terapije, koji su naporni, kako za Davida, tako i za pratnju, jer do bolnice imamo 50 km. Morali smo se potpuno prilagoditi bolesti. Ono što nam daje snagu je zajedništvo i međusobna podrška, a najveću snagu daje nam naš sinčić Alex, koji nas svojim pogledom stalno podsjeća da itekako imamo za što živjeti i da se moramo uvijek boriti.

Za Davidovo liječenje otvoren je humanitarni račun pri OTP banci d.d, a nositelj je udruga Mendula.

IBAN: HR67 2407 0001 5000 1683 8,

BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X

Uplate se mogu vršiti s naznakom “Svi za Davida”. Hvala!

