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JAČANJE EUROPE

Davor Božinović: 'Najjači odgovor na ekstremizam nisu slogani, nego rezultati'

Piše HINA,
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Davor Božinović: 'Najjači odgovor na ekstremizam nisu slogani, nego rezultati'
Zagreb: Odbor za pravosuđe o temi "Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu – potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U vremenu u kojem društvene mreže često daju prednost emocijama pred činjenicama, odgovornost svih koji sudjeluju u demokratskom političkom životu veća je nego ikada, naglasio je Božinović

Međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović rekao je u ponedjeljak na Općoj skupštini Centrističke demokratske internacionale (IDC-CDI) u Bruxellesu da su zaštita demokratskih institucija, odgovorna politika i konkretni rezultati najsnažniji odgovor političkom ekstremizmu, priopćeno je iz HDZ-a. Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, sudjelovao je u Bruxellesu na skupu IDC-CDI, svjetske asocijacije narodnjačko-demokršćanskih stranaka desnog centra, koji je okupio njezine čelnike i predstavnike stranaka članica kao i visoke europske i međunarodne dužnosnike.

U središtu rasprava bili su budućnost demokracije u kontekstu tehnološke i digitalne transformacije, sigurnost i budućnost Europe te aktualna geopolitička pitanja, uključujući stanje na Bliskom istoku.

Božinović je na skupu naglasio da se demokratska društva diljem Europe suočavaju s rastućom političkom polarizacijom i jačanjem populizma, istaknuvši kako hrvatsko iskustvo pokazuje da postoji drugačiji put, kaže se u priopćenju HDZ-a.

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Moguće je, poručio je Božinović, "ostati čvrsto u političkom centru, štititi demokratske institucije, voditi odgovornu politiku i ostvarivati mjerljive rezultate za građane, što predstavlja najsnažniji odgovor političkom ekstremizmu", dodaje se.

U vremenu u kojem društvene mreže često daju prednost emocijama pred činjenicama, odgovornost svih koji sudjeluju u demokratskom političkom životu veća je nego ikada, naglasio je Božinović.

Dodao je da odgovor na takve izazove moraju biti vjerodostojnost, odgovornost, kompetentnost i konkretni rezultati, a ne glasni slogani.

Poručio je i da će Hrvatska nastaviti aktivno pridonositi snažnijoj, sigurnijoj i konkurentnijoj Europi, zaštiti demokracije, vladavine prava i međunarodnog poretka te jačanju transatlantskog partnerstva, koje ostaje temelj zajedničke sigurnosti i prosperiteta, dodaje se u priopćenju HDZ-a.

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