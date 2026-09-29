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najavio uključivanje policije

Davor Božinović o novom stadionu na Maksimiru: ''Ovo sigurno nije konačno rješenje'

Piše HINA,
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Davor Božinović o novom stadionu na Maksimiru: ''Ovo sigurno nije konačno rješenje'
Zagreb: Izjave za medije nakon 201. sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministar Davor Božinović istaknuo je da će se policija aktivno uključiti u procese vezane uz sigurnost i opremanje novog stadiona na Maksimiru, naglašavajući da odabrano rješenje nije konačno.

 Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u utorak da odabrano idejno rješenje novog stadiona na Maksimiru sigurno nije konačno te najavio da će se policija uključiti svojim preporukama i iskustvom kada bude riječi o njegovu opremanju i sigurnosti nogometnih utakmica. "Sigurno je da to nije konačno rješenje i siguran sam da u onom trenutku kada se bude razgovaralo i o opremanju, i sa sigurnosne strane i aspekta koje je danas važan kada se pokriva sigurnosno nogometne utakmice, da će se policija više angažirati sa svojim preporukama i sugestijama i iskustvom", rekao je Božinović novinarima na svečanosti održanoj u povodu Dana policije u Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Božinović je rekao da je odabrano rješenje vidio prvi put te dodao kako očekuje da ono neće biti konačno. "Ne znam, nisam stručnjak, ali čuli ste izjave i članova žirija i predsjednika vlade, tako da očekujem da ovo sigurno nije krajnje rješenje", rekao je.

Odabrano arhitektonsko rješenje novog stadiona na Maksimiru prethodno je izazvalo različite reakcije. Premijer Andrej Plenković rekao je da bi trebalo raspisati novi natječaj jer postojeće rješenje ne zadovoljava očekivanja javnosti, dok su iz Mosta također podržali poništenje postupka. Iz SDP-a su upozorili na moguće posljedice takve odluke.

'Gradimo partnerski odnos s HGSS-om'

Božinović je govorio i o opremanju spasilačkih službi za spašavanje iz zraka vitlima za helikoptere, nakon nedavne akcije na Tulovim gredama, gdje je HGSS upozorio da bi takva oprema znatno olakšala i ubrzala spašavanje na nepristupačnom terenu.

"Vi znate da je to najzahtjevniji dio cijelog procesa spašavanja, kada govorimo o spašavanju iz zraka. Tu se radi o verifikaciji vitla od strane proizvođača. Naravno da i obuka pilota igra važnu ulogu", rekao je.

Istaknuo je da je u takvim operacijama posebno zahtjevna uloga pilota koji u nepovoljnim uvjetima moraju održavati helikopter u stabilnom položaju kako bi se unesrećena osoba i pripadnik HGSS-a mogli ukrcati.

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"Ono što sam siguran i siguran sam da će to potvrditi i naše kolege iz Gorske gorske službe spašavanja, mi gradimo jedan partnerski odnos kakav je primjeren i policiji i HGSS-u", rekao je Božinović.

Osvrnuo se i na teško ozlijeđenog splitskog policajca Antu Križana, kojeg je u prosincu prošle godine napao i nožem više puta izbo 18-godišnjak. Križan je nakon višemjesečnog liječenja pušten na kućnu njegu.

"Pristupio je mladom čovjeku pristojno i očinski i završio je s brojnim ubodima nožem, ali to je takav posao i ponosni smo na te ljude", rekao je ministar, dodajući da je policija i na svoj dan i dalje na terenu i obavlja svoje zadaće.

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