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Davor Božinović otkrio zašto je Vučić sjedio ispred Plenkovića na mimohodu u Francuskoj

Piše HINA,
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Davor Božinović otkrio zašto je Vučić sjedio ispred Plenkovića na mimohodu u Francuskoj
Foto: Reuters
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak je odgovorio na prozivke glede rasporeda sjedenja na mimohodu u Parizu, kazavši da je, po protokolu, prvi red bio namijenjen predsjednicima država

"Ne samo predsjednik Vučić, nego svi predsjednici država su bili u prvom redu. Takav je jednostavno bio protokol. Predsjednici Republika su u prvom redu i tamo nije bio samo predsjednik Srbije. Bio je i predsjednik Crne gore, predsjednik Finske, itd." rekao je Božinović na upit novinara Šibeniku gdje je sudjelovalo na otvaranju projekta "Sigurna turističke destinacija". Na vojnom mimohodu u Parizu gdje su sudjelovali pripadnici ATJ Lučko pozornost je izazvao raspored sjedenja prema kojemu je hrvatski premijer Andrej Plenković sjedio u drugom redu, dok je u prvom bio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Predsjednik naše vlade je bio odmah iza predsjednika Francuske i, eto, kad već govorimo o protokolu, to vam je protokol" rekao je ministar.

Annual Bastille Day celebrations in Paris Annual Bastille Day celebrations in Paris Annual Bastille Day celebrations in Paris
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Foto: Tom Nicholson

Jedine iznimke u prvom redu bili su britanski premijer Starmer i njemački kancelar Merz, dodao je Božinović, s obzirom na to da te dvije države s Francuskom čine tzv. E3 savez.

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