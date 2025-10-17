Davor Ivo Stier dovodi Hrvate iz J. Amerike u Europarlament: Tu će stažirati. Ovo je njegov plan

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier iduće će godine imati mlade hrvatske stažiste iz Južne Amerike, od kojih bi se neki mogli kasnije za stalno preseliti u Hrvatsku.

Stier, rođen u Buenos Airesu prije 53 godine, tu je ideju predstavio u ožujku u Brazilu tijekom susreta hrvatske dijaspore. Njegov ured je preko društvenih mreža poslao poziv na natječaj koji je završio 30. lipnja.

"Taj projekt je vrlo uspješno završio. Napravili smo selekciju velikog broja ljudi koji su se javili", rekao je Stier za Hinu u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

U njegov ured će tijekom čitave 2026. godine dolaziti Hrvati rođeni u Južnoj Americi ili koji žive ondje. Jedan po jedan stažirat će šest tjedana, za što će primati novčanu naknadu. Prethodno će potpisati ugovor s Europskim parlamentom.

"Jako sam zadovoljan odazivom", istaknuo je Stier, član konzervativnog HDZ-a. Najviše zainteresiranih bilo je iz Argentine, Čilea, Kolumbije i Paragvaja.

"Vjerujem da će i oni imati dobro iskustvo. Vidjet će kako se radi u Europskom parlamentu i eventualno možda netko od njih poželi ostati u Europi, pa i u Hrvatskoj", rekao je.

Stažista jedino neće biti tijekom ljetne stanke kada je Europski parlament zatvoren zbog godišnjeg odmora.

U Južnoj Americi živi oko 850.000 Hrvata i njihovih potomaka. Hrvatska vlada nastoji ih potaknuti na preseljenje u Hrvatsku zbog loše demografske situacije i potražnje za radnicima.

"Imam dojam da se sve više otvaraju toj ideji, da mogu doći raditi u Hrvatsku", rekao je Stier.

Dodao je da je jedan od budućih stažista već najavio trajno preseljenje u Hrvatsku nakon što provede šest tjedana u Bruxellesu. Stier se nada da će taj primjer slijediti i ostali.

"Stažiranje u parlamentu, tijekom kojeg će raditi u interesu hrvatskih građana, bit će im preporuka budu li tražili novi posao. Bit će povezani i time bliži našoj hrvatskoj zbilji", rekao je.

Stier često boravi u Južnoj Americi te kaže da je ondje hrvatska zajednica dobrostojeća i uspješna unatoč teškoj ekonomskoj situaciji u nekim zemljama.

"No ono što jako cijene je sigurnost u Hrvatskoj, na našim ulicama i u gradovima. Toga nema u Južnoj Americi", napomenuo je.

U Hrvatskoj se ti ljudi žele "osobno, profesionalno i životno ostvariti".

"I to treba podržati jer nama trebaju ljudi. Demografska situacija je takva da svaki Hrvat iz Južne Amerike koji se želi vratiti ili doći živjeti u Hrvatsku treba biti dobrodošao", rekao je Stier.

On je 1996. godine došao iz Argentine u Hrvatsku kada su motivi povratnika iz dijaspore bili domoljubni i vezani uz stjecanje neovisnosti. Zaposlio se u ministarstvu vanjskih poslova, a od 2016. do 2017. bio je ministar vanjskih poslova.

EU ga je u srpnju imenovao šefom misije za nadgledanje predsjedničkih izbora u Boliviji. Nakon što je završio prvi krug, Stier se ovaj tjedan nalazi opet u glavnom gradu La Pazu kako bi pratio drugi krug.

"Očekujemo učinkovito funkcioniranje sustava, kao za vrijeme prvog kruga kada su svi kandidati prihvatili rezultate izbora", rekao je. "Nije bilo optužbi za krađu što je nažalost bio slučaj u nekim prijašnjim ciklusima", dodao je.

U drugi krug su ušla dvojica kandidata desnice jer je ljevica uslijed međusobnih podjela izgubila vlast nakon 20 godina.

"Nadamo se demokratskoj i mirnoj tranziciji vlasti", poručio je Stier.