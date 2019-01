‘Davor je na nebu, ali njegovi su organi spasili šest života’

To se dogodilo iznenada i svi smo u šoku. Ne znamo kako ćemo dalje, tihim glasom nam je rekla Ana Pavić (37) iz Zadra. Njezin suprug Davor (50) umro je prije nekoliko dana u zadarskoj bolnici od posljedica moždanog udara, i to na svoj rođendan.

Njezina supruga je prošle nedjelje jako zaboljela glava. Ana je odmah pozvala Hitnu pomoć. No do njihova dolaska on je, kaže, već pao u komu.

- Mozak mu je bio klinički mrtav i držali su ga na aparatima. Dan prije smrti rekli su nam da će ga morati isključiti s aparata i pripremili su nas na to - ispričala nam je Ana. Nakon smrti liječnici su ih pitali žele li donirati Davorove organe.

- Naš Davor je uvijek pomagao drugima, a o tome smo i ranije vodili razgovore, stoga se nismo premišljali jer smo znali da ćemo tim potezom spasiti nekoliko života - kaže Ana. Srce je na kraju bilo previše oštećeno za transplantaciju. Bubrege i jetru transportirali su u zagrebački KB Merkur, a s Davorovim organima spasit će čak šest života.

- Jako želimo saznati kome su otišli ti organi jer je to ipak dio našeg člana obitelji koji sad živi na nekom ljepšemu mjestu - rekla je Ana. To je moguće jedino ako primatelj organa želi stupiti s njima u kontakt. Gubitak oca i supruga jedna je u nizu teških životnih priča obitelji Pavić. Još lani smo pisali o tome kako jedva preživljavaju s manje od 2000 kuna. Ana nam je tad ispričala kako je dvaput u životu morala ponovno učiti hodati nakon što je ostala nepokretna.

- Kći mi je bolesna od rođenja, sad mi je i sin bio na operaciji koljena. Meni pomaže samo tretman u barokomori koji stoji 590 kuna, a treba mi ih barem 25. Zbilja ne znam kako ćemo dalje, ali moram izdržati - rekla nam je u studenom Ana. Stradala joj je mama Ana. Danas desetogodišnja djevojčica Aurora hrabro se bori za svoje zdravlje. Ana je prije 17 godina dobila reumatoidni artritis. Ruke i zglobovi joj nateknu te se zgrče, a kosti propadaju. Teška joj je muka napraviti bilo koju stvar u kući. S mjesec dana Aurora je završila u bolnici na aparatima za kisik. Otkrili su da ima treći bronh i visoku želučanu kiselinu. Žive od njezine invalidnine - 960 kuna, Aurorina uvećanog dječjeg doplatka od 830 kuna i 200 kuna doplatka koji dobiva sin (16). Obitelj Pavić i dalje treba pomoć, a broj računa na koji se mogu uplatiti donacije je na ime: Ana Pavić OTP banka HR2124070003201897313.